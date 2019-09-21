الاستثمار: تنفيذ أكثر من 300 إصلاح اقتصادي وإصدار 291 رخصة استثمار أجنبي

الاستثمار: تنفيذ أكثر من 300 إصلاح اقتصادي وإصدار 291 رخصة استثمار أجنبي

أبرز المواد
الرئيس التنفيذي لأرامكو: الشركة باتت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل

الرئيس التنفيذي لأرامكو: الشركة باتت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل

أبرز المواد
زيت شجرة الشاي.. فوائد من الرأس حتى القدمين

زيت شجرة الشاي.. فوائد من الرأس حتى القدمين

أبرز المواد
خطأ إملائي يضع جامعة “أم القرى” في موقف محرج!

خطأ إملائي يضع جامعة “أم القرى” في موقف محرج!

أبرز المواد

الاستثمار: تنفيذ أكثر من 300 إصلاح اقتصادي وإصدار 291 رخصة استثمار أجنبي

الاستثمار: تنفيذ أكثر من 300 إصلاح اقتصادي وإصدار 291 رخصة استثمار أجنبي
http://almnatiq.net/?p=775878
المناطق_الرياض

رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر باسمه وباسم جميع منسوبي الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة ويديم على الجميع نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

وقال المهندس العمر بهذه المناسبة : نعيش اليوم حكومة وشعبا، فصل من التاريخ عند قيام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، مؤسس المملكة العربية السعودية، بتوحيد البلاد تحت راية التوحيد، وقد سار أبناؤه البررة من بعده على مسيرة البناء والعطاء والنماء، ما جعل المملكة في تطور مستمر لبناء نهضتها واقتصادها المزدهر، إلى أن وصلت اليوم إلى عهد الحزم والعزم، تحت ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، الذي يقف خلف العديد من النجاحات والمنجزات التي حققتها المملكة على المستويين الداخلي والخارجي، وشكلت دعماً كبيراً أوصلنا لما نحن عليه اليوم من مكانة وريادة وحضور مميز في العديد من المحافل الدولية.

روابط ذات صلة

الرئيس التنفيذي لأرامكو: الشركة باتت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل

الرئيس التنفيذي لأرامكو: الشركة باتت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل
زيت شجرة الشاي.. فوائد من الرأس حتى القدمين

زيت شجرة الشاي.. فوائد من الرأس حتى القدمين
خطأ إملائي يضع جامعة “أم القرى” في موقف محرج!

خطأ إملائي يضع جامعة “أم القرى” في موقف محرج!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*