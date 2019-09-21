الاستثمار: تنفيذ أكثر من 300 إصلاح اقتصادي وإصدار 291 رخصة استثمار أجنبي

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رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر باسمه وباسم جميع منسوبي الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة ويديم على الجميع نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

وقال المهندس العمر بهذه المناسبة : نعيش اليوم حكومة وشعبا، فصل من التاريخ عند قيام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، مؤسس المملكة العربية السعودية، بتوحيد البلاد تحت راية التوحيد، وقد سار أبناؤه البررة من بعده على مسيرة البناء والعطاء والنماء، ما جعل المملكة في تطور مستمر لبناء نهضتها واقتصادها المزدهر، إلى أن وصلت اليوم إلى عهد الحزم والعزم، تحت ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، الذي يقف خلف العديد من النجاحات والمنجزات التي حققتها المملكة على المستويين الداخلي والخارجي، وشكلت دعماً كبيراً أوصلنا لما نحن عليه اليوم من مكانة وريادة وحضور مميز في العديد من المحافل الدولية.