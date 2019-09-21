احدث الأخبار

نائب أمير الشرقية يقلد الرائد السهلي رتبته الجديدة
المنطقة الشرقية
 عاملون في أرامكو يصفون الساعات الأولى للهجوم على أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط
أبرز المواد
 قوات سعودية خاصة تقتحم أوكار الأرهاب وتضبط كميات من الذخائر في حضر موت
أبرز المواد
 تظاهرات غاضبة تندد بمقتل أكثر من 40 امرأة في إسبانيا
أبرز المواد
 “فوائد مذهلة” للبنجر.. 10 لا يعرفها كثيرون!
أبرز المواد
 مسرحية (الخزنة )تكرس حب الوطن في نفوس الجميع
أبرز المواد
 العثور على الفتاة التي اختفت في ظروف غامضة بجدة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: ١٦٣ مشروع تنموي وخدمي بقيمة أكثر من ملياري ريال
المنطقة الشرقية
 انطلاق فعاليات “خيرات وطن” في الشرقية
أبرز المواد
 توجه دولي عاجل لحظر السجائر الإلكترونية
أبرز المواد
 روسيا تنتقد جنرالاً أمريكياً بسبب خطة تدمير دفاعات كالينينجراد الجوية
أبرز المواد
 الاستثمار: تنفيذ أكثر من 300 إصلاح اقتصادي وإصدار 291 رخصة استثمار أجنبي
أبرز المواد
نائب أمير الشرقية يقلد الرائد السهلي رتبته الجديدة

نائب أمير الشرقية يقلد الرائد السهلي رتبته الجديدة

المنطقة الشرقية
عاملون في أرامكو يصفون الساعات الأولى للهجوم على أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط

عاملون في أرامكو يصفون الساعات الأولى للهجوم على أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط

أبرز المواد
قوات سعودية خاصة تقتحم أوكار الأرهاب وتضبط كميات من الذخائر في حضر موت

قوات سعودية خاصة تقتحم أوكار الأرهاب وتضبط كميات من الذخائر في حضر موت

أبرز المواد
تظاهرات غاضبة تندد بمقتل أكثر من 40 امرأة في إسبانيا

تظاهرات غاضبة تندد بمقتل أكثر من 40 امرأة في إسبانيا

أبرز المواد

انطلاق فعاليات “خيرات وطن” في الشرقية

انطلاق فعاليات “خيرات وطن” في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=775887
المناطق_الدمام

بمتابعة كريمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، انطلقت مساء أمس (الجمعة) فعالية “خيرات وطن” والتي ينظمها المجلس بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانون، والتي تعد امتداد لمشروع “السوق المحلي” التابع للمجلس.

وأوضحت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس الأمناء، أن المجلس يحتفل بامتنان في العام التاسع والثمانين لهذا الوطن الغالي، ولأرضنا المعطاءة، أرضنا التي تزخر بالخيرات، نحتفل بالإنسان السعودي الذي حمل على عاتقه مسؤولية عمارة الأرض والحفاظ على خيراتها وإبرازها، مؤكدةً على أهمية مشاركة مزارعين المنطقة الشرقية في فعالية اليوم الوطني٨٩ لأنهم من خيرات وطن.

من جهتها بينت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري أن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على خيرات الوطن وموارده الطبيعية والزراعية وموروثه الثقافي والشعبي والتأكيد على مسؤولية الحفاظ على هذه الخيرات بالإضافة إلى تعزيز الانتماء ورفع ثقافة المجتمع بالمنتج المحلي، مضيفةً بأن فعالية “خيرات وطن ” هي امتداد لمشروع “السوق المحلي” والذي أطلقه المجلس في نهاية يونيو الماضي بهدف دعم المنتجات المحلية وتنمية وتعزيز القطاع الزراعي ولعرض وترويج ما جادت به مزارع الوطن من خيرات جناها مزارعي الوطن.

وتقام الفعالية على مدى يومين تحتوي على العديد من الأنشطة والمشاركات، كالسوق المحلي وعربات الطعام والفلكلور الشعبي والفرق الغنائية والحرفيون والعديد من الأنشطة الترفيهية.

روابط ذات صلة

نائب أمير الشرقية يقلد الرائد السهلي رتبته الجديدة

نائب أمير الشرقية يقلد الرائد السهلي رتبته الجديدة
عاملون في أرامكو يصفون الساعات الأولى للهجوم على أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط

عاملون في أرامكو يصفون الساعات الأولى للهجوم على أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط
قوات سعودية خاصة تقتحم أوكار الأرهاب وتضبط كميات من الذخائر في حضر موت

قوات سعودية خاصة تقتحم أوكار الأرهاب وتضبط كميات من الذخائر في حضر موت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*