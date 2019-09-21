انطلاق فعاليات “خيرات وطن” في الشرقية

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بمتابعة كريمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، انطلقت مساء أمس (الجمعة) فعالية “خيرات وطن” والتي ينظمها المجلس بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانون، والتي تعد امتداد لمشروع “السوق المحلي” التابع للمجلس.

وأوضحت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس الأمناء، أن المجلس يحتفل بامتنان في العام التاسع والثمانين لهذا الوطن الغالي، ولأرضنا المعطاءة، أرضنا التي تزخر بالخيرات، نحتفل بالإنسان السعودي الذي حمل على عاتقه مسؤولية عمارة الأرض والحفاظ على خيراتها وإبرازها، مؤكدةً على أهمية مشاركة مزارعين المنطقة الشرقية في فعالية اليوم الوطني٨٩ لأنهم من خيرات وطن.

من جهتها بينت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري أن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على خيرات الوطن وموارده الطبيعية والزراعية وموروثه الثقافي والشعبي والتأكيد على مسؤولية الحفاظ على هذه الخيرات بالإضافة إلى تعزيز الانتماء ورفع ثقافة المجتمع بالمنتج المحلي، مضيفةً بأن فعالية “خيرات وطن ” هي امتداد لمشروع “السوق المحلي” والذي أطلقه المجلس في نهاية يونيو الماضي بهدف دعم المنتجات المحلية وتنمية وتعزيز القطاع الزراعي ولعرض وترويج ما جادت به مزارع الوطن من خيرات جناها مزارعي الوطن.

وتقام الفعالية على مدى يومين تحتوي على العديد من الأنشطة والمشاركات، كالسوق المحلي وعربات الطعام والفلكلور الشعبي والفرق الغنائية والحرفيون والعديد من الأنشطة الترفيهية.