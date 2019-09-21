مسرحية (الخزنة )تكرس حب الوطن في نفوس الجميع

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نظمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية وبالتعاون مع لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل مساء امس الاول الجمعة المسرحية الكوميدية الهادفة (الخزنة ) على مسرح قاعة المؤتمرات بالفناتير وذلك ضمن احتفالات مدينة الجبيل الصناعية باليوم الوطني 89( ( همة حتى القمة).

حيث تهدف المسرحية إلى حب الوطن والدفاع عنه وتعريف الجمهور بدور تطبيق وزارة الداخلية ( كلنا أمن) واشعال حس الوطنية للجمهور. وهي مسرحية وطنية بقالب كوميدي رائع ومشوق.

وتدور احداث المسرحية حول عصابة عالمية تخطط لسرقة اكبر وأهم بنوك العالم ولكي تنجح خطتهم قاموا بتخطيط لخطف عملاء البنك للعمل لصالحهم الذي من خلالهم ستتم المساعدة في سرقة البنك الا ان كل محاولتهم لفتح الخزنة بأت بالفشل .

حيث تطرقت المسرحية إلى مكانة المملكة العربية السعودية الكبيرة وتربص الأعداء بها من كل مكان وقوة المملكة في الدفاع عن ارضها بسواعد ابنائها.

هذا وتتواصل فعاليات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية اليوم الاحد بالكرنفال الوطني بمركز الملك عبدالله الحضاري وذلك بالمعرض الوطني ( 89حدث تاريخي حول المملكة ، وركن شخصيات من تاريخ الوطن ، وركن جنودنا البواسل ، وزاوية مجسمات رملية، والمشاريع الشبابية والمطاعم المتنقلة ، والعاب ومسابقات ترفيهية ، وفلكلور شعبي بالإضافة إلى ركن التصوير الضوئي.