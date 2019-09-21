احدث الأخبار

نائب أمير الشرقية يقلد الرائد السهلي رتبته الجديدة
المنطقة الشرقية
 عاملون في أرامكو يصفون الساعات الأولى للهجوم على أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط
أبرز المواد
 قوات سعودية خاصة تقتحم أوكار الأرهاب وتضبط كميات من الذخائر في حضر موت
أبرز المواد
 تظاهرات غاضبة تندد بمقتل أكثر من 40 امرأة في إسبانيا
أبرز المواد
 “فوائد مذهلة” للبنجر.. 10 لا يعرفها كثيرون!
أبرز المواد
 مسرحية (الخزنة )تكرس حب الوطن في نفوس الجميع
أبرز المواد
 العثور على الفتاة التي اختفت في ظروف غامضة بجدة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: ١٦٣ مشروع تنموي وخدمي بقيمة أكثر من ملياري ريال
المنطقة الشرقية
 انطلاق فعاليات “خيرات وطن” في الشرقية
أبرز المواد
 توجه دولي عاجل لحظر السجائر الإلكترونية
أبرز المواد
 روسيا تنتقد جنرالاً أمريكياً بسبب خطة تدمير دفاعات كالينينجراد الجوية
أبرز المواد
 الاستثمار: تنفيذ أكثر من 300 إصلاح اقتصادي وإصدار 291 رخصة استثمار أجنبي
أبرز المواد
نائب أمير الشرقية يقلد الرائد السهلي رتبته الجديدة

نائب أمير الشرقية يقلد الرائد السهلي رتبته الجديدة

المنطقة الشرقية
عاملون في أرامكو يصفون الساعات الأولى للهجوم على أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط

عاملون في أرامكو يصفون الساعات الأولى للهجوم على أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط

أبرز المواد
قوات سعودية خاصة تقتحم أوكار الأرهاب وتضبط كميات من الذخائر في حضر موت

قوات سعودية خاصة تقتحم أوكار الأرهاب وتضبط كميات من الذخائر في حضر موت

أبرز المواد
تظاهرات غاضبة تندد بمقتل أكثر من 40 امرأة في إسبانيا

تظاهرات غاضبة تندد بمقتل أكثر من 40 امرأة في إسبانيا

أبرز المواد

نائب أمير الشرقية يقلد الرائد السهلي رتبته الجديدة

http://almnatiq.net/?p=775893
المناطق_الدمام

قلد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية – يحفظه الله -، بمكتب سموه بديوان الإمارة مؤخرا، الرائد بدر بن غلاب السهلي من منسوبي قوات الأمن الخاصة- رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة «رائد»، مباركاً سموه للسهلي هذه الترقية، مؤكداً أن العمل لخدمة الدين ثم المليك والوطن، في أي موقع، يحتم على الجميع العمل بهمة وإخلاص، وتنفيذ توجيهات الرؤساء في سبيل ذلك، متمنياً سموه للرائد السهلي التوفيق.

من جهته عبر الرائد بدر السهلي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته الكريمة، والتي هي حافز له ولزملائه للقيام بواجبهم على أتم وجه، سائلا الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة – أعزها الله -.

روابط ذات صلة

مسرحية (الخزنة )تكرس حب الوطن في نفوس الجميع

مسرحية (الخزنة )تكرس حب الوطن في نفوس الجميع
أمانة الشرقية: ١٦٣ مشروع تنموي وخدمي بقيمة أكثر من ملياري ريال

أمانة الشرقية: ١٦٣ مشروع تنموي وخدمي بقيمة أكثر من ملياري ريال
انطلاق فعاليات “خيرات وطن” في الشرقية

انطلاق فعاليات “خيرات وطن” في الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*