نائب أمير الشرقية يقلد الرائد السهلي رتبته الجديدة

المناطق_الدمام

قلد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية – يحفظه الله -، بمكتب سموه بديوان الإمارة مؤخرا، الرائد بدر بن غلاب السهلي من منسوبي قوات الأمن الخاصة- رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة «رائد»، مباركاً سموه للسهلي هذه الترقية، مؤكداً أن العمل لخدمة الدين ثم المليك والوطن، في أي موقع، يحتم على الجميع العمل بهمة وإخلاص، وتنفيذ توجيهات الرؤساء في سبيل ذلك، متمنياً سموه للرائد السهلي التوفيق.

من جهته عبر الرائد بدر السهلي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته الكريمة، والتي هي حافز له ولزملائه للقيام بواجبهم على أتم وجه، سائلا الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة – أعزها الله -.