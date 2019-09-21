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نائب أمير الشرقية يقلد الرائد السهلي رتبته الجديدة

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عاملون في أرامكو يصفون الساعات الأولى للهجوم على أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط

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عاملون في أرامكو يصفون الساعات الأولى للهجوم على أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط

عاملون في أرامكو يصفون الساعات الأولى للهجوم على أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط
http://almnatiq.net/?p=775907
المناطق_رويترز

وصف ممثلون لأرامكو للصحفيين الساعات الأولى للهجوم على أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط بالسعودية يوم السبت الماضي

وقال المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط في أرامكو، فهد عبد الكريم، إن الصواريخ أمطرت خريص في الفترة بين الساعة 03:31 وحتى 03:48، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى الموقع وأخمدت حريقين في 5 دقائق

وأضاف أنه بمجرد وصولها إلى الموقع، شهدت المنطقة ضربات أخرى مشيرا إلى أن إخماد حريقين آخرين استغرق خمس ساعات

كما قال، خالد البريك، نائب الرئيس لأعمال الزيت بالمنطقة الجنوبية في أرامكو إن إخماد الحرائق في بقيق استغرق سبع ساعات

وضربت 18 طائرة مسيرة أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط بالسعودية، وهرع نحو 100 عامل بنوبة العمل الليلة لمكافحة الحرائق التي اندلعت

وخلال دقائق، وصلت فرق الطوارئ للموقع في معمل بقيق ولموقع آخر قريب في خريص ثاني أكبر حقول النفط بالمملكة

وبعد 6 أيام من الهجوم، الذي ضرب قلب صناعة الطاقة السعودية وأدى إلى تفاقم الصراع القائم منذ عقود بين السعودية وخصمها اللدود إيران، فتحت شركة أرامكو الحكومية للنفط الموقعين أمام وسائل الإعلام العالمية يوم الجمعة لتفقد الأضرار وجهود الإصلاح

ورفضت واشنطن والرياض إعلان جماعة الحوثي اليمنية المسؤولية عن الهجوم، وألقتا باللوم على إيران التي نفت أي دور لها في الهجوم

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