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رغم تمسكه بالبقاء.. “سبب وحيد” يعجل برحيل صخرة ليفربول

رغم تمسكه بالبقاء.. “سبب وحيد” يعجل برحيل صخرة ليفربول
http://almnatiq.net/?p=775920
المناطق - وكالات

ارتبط اسم الدولي الهولندي، فيرجل فان دايك، بتقارير تحدثت عن إمكانية رحيله عن صفوف ليفربول في الانتقالات الشتوية القادمة، إلا أن لنجم الدوري الإنجليزي السابق، شاكا هيسلوب، رأيا مغايرا، بحسب تصريحات صحفية.
وأشار هيسلوب في تصريحات لشبكة “إي إس بي إن” ونقلتها “آس” الإسبانية إلى أن فان دايك لن يرحل عن أسوار أنفيلد حتى يظفر بلقب البريميرليغ، برفقة كتيبة الألماني المخضرم يورغن كلوب.

وأضاف قائلا: “الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نرى من خلالها فان دايك وهو يرحل عن الليفر هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي”.

واستطاع فان دايك الذي حصد الموسم الماضي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يقدم أداء مميزا من انتقاله لصوف “الريدز” قادما من ساوثهمبتون بيناير 2018، وساهم في قيادة ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي.

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