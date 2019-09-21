الأمين العام لمجلس الشورى: اليوم الوطني حدث تاريخي وإضاءة فريدة في سجل الكفاح

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رفع الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي كافة أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وأكّد معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن اليوم الوطني لمملكتنا الحبيبة يعدُّ حدثاً تاريخياً وإضاءة فريدة في سجل الكفاح والملحمة الوطنية التي خاضها موّحد هذه البلاد ومؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لتوحيد أجزاء الوطن، وجمع شتاته وإرساء دعائم الأمن فيه ليحتفل الجميع بهذه المناسبة الوطنية بتأسيس دولتهم ويستذكرون في هذا اليوم كفاح ثلاثة عقود توجت بعدها بوطن يحمل اسم المملكة العربية السعودية.

وأضاف : لقد حظي مجلس الشورى منذ إنشائه بدعم خادم الحرمين الشريفين، وكان لهذا الدعم الدور الكبير في مواصلة المجلس نجاحاته وإنجازاته لخدمة الوطن والمواطن، وممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية لتكون سنداً للحكومة في اتخاذ القرارات وممثلاً لها في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية ولجان الصداقة مع البرلمانات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة.

وختم معالي الأمين العام لمجلس الشورى تصريحه بخالص الدعاء أن يحفظ الله بلادنا ويديم عزها ومجدها وأمنها ورخاءها واستقرارها وأن يحفظ قائدها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.