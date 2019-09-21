احدث الأخبار

الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو”: أرادوا كسرنا.. فأصبحنا أقوى من قبل
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس الشورى: اليوم الوطني حدث تاريخي وإضاءة فريدة في سجل الكفاح
أبرز المواد
 “الفارس”: المملكة تسير بثبات راسخ وثقة وعزم
أبرز المواد
 مؤتمر الحديد والصلب الأول يخرج بـ 13 توصية لتحفيز الصناعة والاستثمار
أبرز المواد
 رغم تمسكه بالبقاء.. “سبب وحيد” يعجل برحيل صخرة ليفربول
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يقلد الرائد السهلي رتبته الجديدة
المنطقة الشرقية
 عاملون في أرامكو يصفون الساعات الأولى للهجوم على أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط
أبرز المواد
 قوات سعودية خاصة تقتحم أوكار الأرهاب وتضبط كميات من الذخائر في حضر موت
أبرز المواد
 تظاهرات غاضبة تندد بمقتل أكثر من 40 امرأة في إسبانيا
أبرز المواد
 “فوائد مذهلة” للبنجر.. 10 لا يعرفها كثيرون!
أبرز المواد
 مسرحية (الخزنة )تكرس حب الوطن في نفوس الجميع
أبرز المواد
 العثور على الفتاة التي اختفت في ظروف غامضة بجدة
أبرز المواد
الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو”: أرادوا كسرنا.. فأصبحنا أقوى من قبل

الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو”: أرادوا كسرنا.. فأصبحنا أقوى من قبل

أبرز المواد
الأمين العام لمجلس الشورى: اليوم الوطني حدث تاريخي وإضاءة فريدة في سجل الكفاح

الأمين العام لمجلس الشورى: اليوم الوطني حدث تاريخي وإضاءة فريدة في سجل الكفاح

أبرز المواد
“الفارس”: المملكة تسير بثبات راسخ وثقة وعزم

“الفارس”: المملكة تسير بثبات راسخ وثقة وعزم

أبرز المواد
مؤتمر الحديد والصلب الأول يخرج بـ 13 توصية لتحفيز الصناعة والاستثمار

مؤتمر الحديد والصلب الأول يخرج بـ 13 توصية لتحفيز الصناعة والاستثمار

أبرز المواد

الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو”: أرادوا كسرنا.. فأصبحنا أقوى من قبل

الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو”: أرادوا كسرنا.. فأصبحنا أقوى من قبل
http://almnatiq.net/?p=775932
المناطق - الرياض

قال أمين الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية في رسالة لموظفي الشركة إن أرامكو باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر “أقوى من ذي قبل”.
وبحسب رويترز، أكد الناصر في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة “لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين، ولكن بفضل الله كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية أثر إيجابي لم يحسب له المعتدون حسابا”.
وتابع قائلا في رسالته “وبات وطننا العزيز، ومنه نحو سبعين ألف موظف وموظفة في الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذي قبل”.

روابط ذات صلة

الأمين العام لمجلس الشورى: اليوم الوطني حدث تاريخي وإضاءة فريدة في سجل الكفاح

الأمين العام لمجلس الشورى: اليوم الوطني حدث تاريخي وإضاءة فريدة في سجل الكفاح
“الفارس”: المملكة تسير بثبات راسخ وثقة وعزم

“الفارس”: المملكة تسير بثبات راسخ وثقة وعزم
مؤتمر الحديد والصلب الأول يخرج بـ 13 توصية لتحفيز الصناعة والاستثمار

مؤتمر الحديد والصلب الأول يخرج بـ 13 توصية لتحفيز الصناعة والاستثمار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*