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“جوجل” تضيف خصائص مميزة جديدة لبريد “جي ميل”

“جوجل” تضيف خصائص مميزة جديدة لبريد “جي ميل”
http://almnatiq.net/?p=775934
المناطق - وكالات

توسع غوغل إمكانيات بريدها الإلكتروني “جي ميل” ببعض الطرق المثيرة للإعجاب عن طريق إدخال أشكال متقدمة في صندوق الوارد الخاص بك.

ويقول موقع fastcompany إن المشكلة الوحيدة في جي ميل هي أن مهمة البحث عن خيارات جديرة بالاهتمام يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً، ولذلك خصص الموقع 6 ميزات يتمتع بها جي ميل:

تخزين ملفاتك المرفقة أوتوماتيكيا
ربما لديك أنواع معينة من الرسائل التي تحتاج دائما إلى حفظ مرفقاتها في موقع سحابي يسهل مشاركتها، مثل الفواتير واردة من العملاء أو تقارير أو عروض تقديمية من المقاولين. كما أنه يمكنك أن تدع “جي ميل” يتعامل مع ذلك عن طريق حفظ المرفقات نيابة عنك.

فقط قم بتنزيل Zap for Dropbox أو Zap for Google Drive، ثم ضف التطبيق إلى إعدادات جي ميل عبر the label.

الرسائل النجمية
إذا كنت تستخدم Slack عبر جي ميل، وتريد أن تحفظ رسالة أو استرجاعها، قم بنقلها إلى صندوق الوارد الخاص بك ببساطة عن طريق تمييزه بنجمة في Slack.

اتصال دائم مع EVERNOTE
يمكنك تنظيم أفكارك وملاحظاتك عبر تطبيق Evernote وتثبيته في إعدادات جي ميل.

يمكن أن يشكل البحث المستمر على تويتر عن اسم معين أو ذكر لكلمة رئيسية مشكلة حقيقية، فلماذا لا تحصل على تنبيهات تلقائية لأي نوع من النشاط تحتاج إلى مراقبته؟

سيتيح لك Zapier Zap تحديد اسم مستخدم تويتر أو حتى كلمة رئيسية، ثم الحصول على تنبيهات مستمرة (لك ولأي شخص آخر تريد تضمينه) كلما تم ذكر المصطلح.

تزامن إخطارات الهاتف الذكي إلى صندوق الوارد
حتى في عام 2019، لا تزال إشعارات الهواتف الذكية سريعة الزوال، فإذا قمت بسحبها بعيدًا عن غير قصد أو حتى قمت بإعادة تشغيل هاتفك أثناء استمرار التنبيه، من المحتمل ألا ترى التنبيه مرة أخرى على الإطلاق.

لذلك تأكد من عدم فقدان أي شيء مهم عن طريق مزامنة التنبيهات ذات الأولوية القصوى لديك من هاتفك مع الوصول للبريد الوارد في جي ميل.

هذه الميزة متاحة فقط للأشخاص الذين يستخدمون أندرويد، فما عليك سوى فتح تطبيق IFTTT والنقر فوق زر “Connect” الكبير. ستطالبك الخدمة بتسجيل الدخول وتفويضها للوصول إلى حسابك.

6 . إخبارك بحالة الطقس

أخيرًا وليس آخرًا، توجد طريقة سهلة لإبقائك على إطلاع دائم عن حالة الطقس وذلك عبر استخدام التطبيق السابق IFTTT الذي سيرسل لك بريدا إلكترونيا في أي ليلة عندما يكون من المتوقع هطول الأمطار في اليوم التالي.

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