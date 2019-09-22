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ثغرات خطيرة بنظام تشغيل “آيفون” الجديد.. وخبراء يحذرون

ثغرات خطيرة بنظام تشغيل “آيفون” الجديد.. وخبراء يحذرون
http://almnatiq.net/?p=775938
المناطق - وكالات

بالتزامن مع الكشف عن هواتف آيفون الجديدة “11” و”11 برو”، تعرض نظام التشغيل “iOS 13” لسيل من الانتقادات التي وجهها مطورو أنظمة عالميين، نظرا لوجود ثغرات عديدة فيه.

فبحسب ما نقلت مجلة “فوربس” عن موقع “ذا فيرج” المتخصص بالأخبار التقنية، فقد اكتشفت الكثير من الثغرات في نظام التشغيل منها توقف التطبيقات بشكل مفاجئ، وتوقف إشارة تغطية شبكة الخليوي، فضلا عن بطء أداء الكاميرا، ومنح الصور الملتقطة والمخزنة تواريخ غير صحيحة.

وإلى جانب تلك المشكلات، اكتشف مطورون ثغرات خطيرة تتعلق بالرسائل الإلكترونية والتنبيهات، وخصوصا بالنسبة لموقع AppleVis والمخصص للمكفوفين، حيث وجدت مشكلات متعلقة بالإدخال بلغة “برايل”.

وبدورها نشرت مجلة Inc، الجمعة، خبرا قالت فيه إن وزارة الدفاع الأميركية نصحت موظفيها والمتعاقدين معها “بشدة” من الامتناع عن تنزيل نظام التشغيل الجديد، وذلك تفاديا للثغرات الموجودة فيه.

وتوقع باحثون أمنيون أن تتدارك شركة “أبل” الأميركية الأخطاء والثغرات الموجودة في نظامها iOS 13، وذلك بطرح تحديث يحمل اسم iOS 13.1 وذلك مع نهاية الشهر الحالي.

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