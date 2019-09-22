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“البنتاجون” تنصح موظفيها بعدم تحمل تحديث “آيفون” الجديد

“البنتاجون” تنصح موظفيها بعدم تحمل تحديث “آيفون” الجديد
http://almnatiq.net/?p=775940
المناطق - الرياض

بالتزامن مع إطلاق هواتف “آيفون” الجديدة “11” و”11 برو”، تعرض نظام التشغيل “iOS 13” لسيل من الانتقادات التي وجهها مطورو أنظمة عالميين، نظرا إلى وجود ثغرات عديدة فيه، ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أمس بنصح موظفيها والمتعاقدين معها “بشدة” من الامتناع عن تنزيل نظام التشغيل الجديد، وذلك تفاديا للثغرات الموجودة فيه.
وبحسب ما نقلت مجلة “فوربس” عن موقع “ذا فيرج” المتخصص في الأخبار التقنية، فقد اكتشف كثير من الثغرات في نظام التشغيل، منها توقف التطبيقات بشكل مفاجئ، وتوقف إشارة تغطية شبكة الخلوي، فضلا عن بطء أداء الكاميرا، ومنح الصور الملتقطة والمخزنة تواريخ غير صحيحة.
وإلى جانب تلك المشكلات، اكتشف مطورون ثغرات خطيرة تتعلق بالرسائل الإلكترونية والتنبيهات، خصوصا بالنسبة لموقع AppleVis والمخصص للمكفوفين، حيث وجدت مشكلات متعلقة بالإدخال بلغة “برايل”.
وتوقع باحثون أمنيون أن تتدارك شركة أبل الأخطاء والثغرات الموجودة في نظامها iOS 13، وذلك بطرح تحديث يحمل اسم iOS 13.1 وذلك مع نهاية الشهر الحالي.
يذكر أن التحديث الجديد لأجهزة “أبل” يحمل عديدا من مميزات أبرزها، الوضع الداكن، الذي يسمح للمستخدمين بتحويل النظام إلى اللون الأسود، بما في ذلك تطبيقات الشركة، أما التطبيقات الخارجية فيمكنها التحول تلقائيا إلى موضوعات داكنة مستفيدا من الوضع الجديدة.
أما الميزة الثانية الأبرز في الإصدار 13 من نظام تشغيل هواتف “آيفون”، فهو وضع السحب الجديد في لوحة المفاتيح، التي تسمح للمستخدمين بسحب الكلمات لتسريع الكتابة.

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