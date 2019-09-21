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أوزبكستان تفرض قيودا للحد من البذخ في حفلات الزفاف

أوزبكستان تفرض قيودا للحد من البذخ في حفلات الزفاف
http://almnatiq.net/?p=775954
المناطق - الرياض

فرض برلمان أوزبكستان قواعد على مراسم حفلات الزفاف بالبلاد شملت تحديد فرقتين موسيقيتين وثلاث سيارات فارهة للموكب كحد أقصى فضلا عن اقتصار عدد الضيوف على 250 فردا وذلك بهدف الحد من البذخ والإفراط في الانفاق والسخط الاجتماعي.
ورغم أن متوسط الدخل بالعاصمة طشقند أو بالمدن الرئيسة الأخرى في البلد الواقع بوسط آسيا يبلغ ما بين 200 و300 دولار شهريا، إلا أن أسر العروس أو العريس تنفق على الأرجح نحو 20 ألف دولار على الزفاف.
وتجلب هذه الأموال في الغالب بالاقتراض من أصدقاء وأقارب على أن ترد خلال السنوات التالية.
ونقل موقع “كون دوت يو زد” الإخباري المحلي عن عضو البرلمان إقبال ميرزو قوله يوم الجمعة في تعليقه على القواعد الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ العام المقبل “حفلات الزفاف لدينا وصلت إلى المستوى الذي يمكن أن تسبب فيه إفلاس البلاد دون أي حرب”.
ويعيش كثير من أبناء أوزبكستان في الخارج وبالأخص في روسيا لدعم أسرهم داخل أوطانهم وتذهب معظم أموالهم على أعمال تجديد المنازل وحفلات الزفاف.
وانتقد رئيس البلاد شوكت ميرضيائيف حفلات العرس المترفة قائلا إنها تتسبب كثيرا في وفاة أفراد في الخمسينيات من أعمارهم بسكتات دماغية وأزمات قلبية بسبب تخلفهم عن سداد ما عليهم من ديون.

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