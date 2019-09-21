سقوط أجزاء من سقف متوسطة 8 بالخبر… والتعليم تمت المعالجة والمبنى آمن

الدمام- المناطق

قال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أنه تم الوقوف على مبنى المتوسطة الثامنة الواقعة بالإسكان العسكري بمدينة الخبر ،من قبل المسؤولين واللجنة الهندسية في الإدارة ،وقد جرى العمل على معالجة تساقط طبقة بسيطة من لياسة سقف أحد الفصول الدراسية وإزالة ما قد يشكل أي ضرر على الطالبات، ويجري حاليا التنسيق مع إدارة الإسكان العسكري للقيام بالصيانة اللازمة كون المبنى يقع ضمن نطاق الإسكان. وأضاف الباحص: «نؤكد أن المبنى آمن والدراسة مستمرة ولله الحمد ، ولا يشكل أي خطورة حسب تقرير اللجنة الهندسية ،كما أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تحرص على سلامة طلابنا وطالباتنا وكل منسوبي مدارسنا ، حيث جعلت هذا الأمر أحد الأولويات والاهتمامات الرئيسة وتعمل على تطبيق اشتراطات السلامة في المنشآت جميعها دون التهاون فيها إطلاقا».