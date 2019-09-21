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افتتاح المعرض الفوتوغرافي “وطن السعادة”

افتتاح المعرض الفوتوغرافي “وطن السعادة”

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محافظ غامد الزناد يفتتح فعاليات اليوم الوطني 89

محافظ غامد الزناد يفتتح فعاليات اليوم الوطني 89

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مدير جامعة الأمير سطام “اليوم الوطني شعار تتجدد معه كل عام معالم الأصالة”

مدير جامعة الأمير سطام “اليوم الوطني شعار تتجدد معه كل عام معالم الأصالة”

منطقة الرياض
سقوط أجزاء من سقف متوسطة 8 بالخبر… والتعليم تمت المعالجة والمبنى آمن

سقوط أجزاء من سقف متوسطة 8 بالخبر… والتعليم تمت المعالجة والمبنى آمن

المنطقة الشرقية

سقوط أجزاء من سقف متوسطة 8 بالخبر… والتعليم تمت المعالجة والمبنى آمن

سقوط أجزاء من سقف متوسطة 8 بالخبر… والتعليم تمت المعالجة والمبنى آمن
http://almnatiq.net/?p=775958
الدمام- المناطق

قال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أنه تم الوقوف على مبنى المتوسطة الثامنة الواقعة بالإسكان العسكري بمدينة الخبر ،من قبل المسؤولين واللجنة الهندسية في الإدارة ،وقد جرى العمل على معالجة تساقط طبقة بسيطة من لياسة سقف أحد الفصول الدراسية وإزالة ما قد يشكل أي ضرر على الطالبات، ويجري حاليا التنسيق مع إدارة الإسكان العسكري للقيام بالصيانة اللازمة كون المبنى يقع ضمن نطاق الإسكان. وأضاف الباحص: «نؤكد أن المبنى آمن والدراسة مستمرة ولله الحمد ، ولا يشكل أي خطورة حسب تقرير اللجنة الهندسية ،كما أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تحرص على سلامة طلابنا وطالباتنا وكل منسوبي مدارسنا ، حيث جعلت هذا الأمر أحد الأولويات والاهتمامات الرئيسة وتعمل على تطبيق اشتراطات السلامة في المنشآت جميعها دون التهاون فيها إطلاقا».

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