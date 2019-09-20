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افتتاح المعرض الفوتوغرافي “وطن السعادة”

افتتاح المعرض الفوتوغرافي “وطن السعادة”

منطقة مكة المكرمة
محافظ غامد الزناد يفتتح فعاليات اليوم الوطني 89

محافظ غامد الزناد يفتتح فعاليات اليوم الوطني 89

منطقة الباحة
مدير جامعة الأمير سطام “اليوم الوطني شعار تتجدد معه كل عام معالم الأصالة”

مدير جامعة الأمير سطام “اليوم الوطني شعار تتجدد معه كل عام معالم الأصالة”

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محافظ غامد الزناد يفتتح فعاليات اليوم الوطني 89

محافظ غامد الزناد يفتتح فعاليات اليوم الوطني 89
http://almnatiq.net/?p=775960
المناطق-الباحة

افتتح محافظ غامد الزناد بمنطقة الباحة نايف جمعان دايس فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة تحت شعار ” همة حتى القمة” الذي تقيمه بلدية المحافظة , بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية وبحضور رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وأعيان المحافظة يتقدمهم رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد عبدالوهاب الصعيري
وقام المحافظ في مستهل الفعاليات بإعلان انطلاقة الاحتفال والفعاليات بيوم الوطن بالمحافظة والمراكز التابعة لها متجول والحضور بالمعرض المصاحب للفعاليات وشاهد عرضا فنيا بمناسبة اليوم الوطني ,وتفقد ركن الأسر المنتجة والتراث , مثنيا على حسن التنظيم والذي تنفذه وسام البادية لتنظيم الفعاليات و الذي لمسه وجودة المنتجات التي تقدمها هذه الأسر ,
وأعرب في ختام الحفل عن سعادته بما شاهده واطلع عليه , مؤكداً أن الوطن يستحق منا الكثير , وفي مقدمتها ان نستذكر تضحيات الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود ـ رحمه الله ـ وما قام به من جهود لتوحيد هذا الكيان العظيم الذي نعيش في ظلاله في أمن وأمان حتى أصبح وطننا من الدول المتقدمة اقتصاديا وعسكريا وثقافيا وتعليميا بالإضافة إلى خدمة وطننا لضيوف الرحمن سائلا الله عز وجل أن يعيد علينا ذكرى يومنا الوطني أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وأمان .
ووزعت الورود للزوار والاعلام والهدايا للأطفال كما شاركت فرقة برق السراه الشعبيه بعدة الوان نالت استحسان الحضور وتفاعل الجمهور مع الفرقة الشعبية كما شارك عدد من الشعراء بمسرح الفعاليات وفرق الاطفال الاستعراضيه وفرقة الدمى التي شاركة الجمهور في العروض.

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