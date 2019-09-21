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العدل تدعو المتقدمين على وظائف الدعم الفني والأمن والسلامة للمقابلات الشخصية

العدل تدعو المتقدمين على وظائف الدعم الفني والأمن والسلامة للمقابلات الشخصية

أبرز المواد
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العدل تدعو المتقدمين على وظائف الدعم الفني والأمن والسلامة للمقابلات الشخصية

العدل تدعو المتقدمين على وظائف الدعم الفني والأمن والسلامة للمقابلات الشخصية
http://almnatiq.net/?p=775962
المناطق - واس

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 19 ذو القعدة 1440 هـ حتى 22 ذو القعدة 1440 هـ، لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الثامنة السادسة والرابعة والخامسة (للرجال والنساء)، لدخول الموقع والاستفسار عن النتائج.
وقالت الوزارة إنه سيتم البدء بإجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل 25 محرم 1441 هـ حسب المواعيد المدونة لكل متقدم ومتقدمة في بطاقة المقابلة الشخصية والمطلوب من المتقدمين طباعتها آلياً من خلال بوابة الوزارة www.moj.gov.sa.
وطالبت الوزارة المتقدمين والمتقدمات بالدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عن النتيجة وطابعة بطاقة المقابلة الشخصية والتي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

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