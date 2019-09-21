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افتتاح المعرض الفوتوغرافي “وطن السعادة”

افتتاح المعرض الفوتوغرافي “وطن السعادة”

منطقة مكة المكرمة
محافظ غامد الزناد يفتتح فعاليات اليوم الوطني 89

محافظ غامد الزناد يفتتح فعاليات اليوم الوطني 89

منطقة الباحة
مدير جامعة الأمير سطام “اليوم الوطني شعار تتجدد معه كل عام معالم الأصالة”

مدير جامعة الأمير سطام “اليوم الوطني شعار تتجدد معه كل عام معالم الأصالة”

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سقوط أجزاء من سقف متوسطة 8 بالخبر… والتعليم تمت المعالجة والمبنى آمن

سقوط أجزاء من سقف متوسطة 8 بالخبر… والتعليم تمت المعالجة والمبنى آمن

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افتتاح المعرض الفوتوغرافي “وطن السعادة”

افتتاح المعرض الفوتوغرافي “وطن السعادة”
http://almnatiq.net/?p=775964
عادل الزهراني - جدة

ضمن فعاليات نادي جدة الأدبي وجمعية الثقافة والفنون للاحتفال باليوم الوطني ٨٩ افتتح مدير الجمعية الأستاذ محمد آل صبيح بحضور الأستاذ قاسم سليمان مدير عام شركة الأمام وميل فوجي فيلم المعرض الفوتوغرافي السعودية وطن السعادة وضم المعرض ٨٩ صورة بمشاركة ٥٠ مصور وياتي المعرض امتداد لمبادرة وطن السعادة التي اطلقتها الجمعية بالتعاون مع فوجي فيلم وحضر الفعالية جمع غفير من المثقفين والفنانيين وشهد المعرض تدشين جدارية وطن السعادة المهداة لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي بحضور فريق صناع السعادة وقال الأستاذ عمر النهدي المشرف على لجنة التصوير الفوتوغرافي ياتي المعرض ليعزز دور المصورين في خدمة الوطن وضم عدد كبير من المصورين من مختلف انحاء المملكة كم تعددت الموضوعات من صور للعام وللازياء والرقصات الشعبية والمباني التراثية والحضارية و في مجملها تعكس العنون العريض للمعرض والذي حمل اسم وطن السعادة من جانبه قال مدير جمعية الثقافة والفنون الأستاذ محمد آل صبيح ان المعرض يحمل رسالة وطنية سامية ويجب على كل فنان القيام بدوره الوطني في تسليط الضوء على الوطن ومنجزاتها واضاف ان المعرض ياتي بالشراكة مع نادي جدة الأدبي الذي اصبح شريك نجاح وشكل مع الجمعية ثنائية فاعلة للارتقاء بالمشهد الثقافي واعرب عن شكره لرئيس النادي البروفيسور عبدالله بن عويقل السلمي على مد جسور التواصل ودعم الحراك الثقافي والفني. الجدير ذكرة انه تم تكريم الفوتوغرافي عمر النهدي من قبل فوجي فيلم واختياره سفيرا لفوجي في المملكة ووضع اسمه من ضمن افضل مصوري فوجي في العام.

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