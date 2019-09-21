رجل دين إيراني : حزب الله والحوثي والحشد كلهم إيران

المناطق - وكالات

على خطى غيره من المسؤولين الإيرانيين الرسميين، أقر إمام مدينة مشهد (الواقعة شمال شرق إيران)، والتي تعتبر ثاني كبرى المدن الإيرانية، آية الله أحمد علم الهدى في خطبة صلاة الجمعة أنّ مساحة إيران أكبر من حدودها “الجغرافية”، في إشارة إلى أذرعها من الميليشيات الإيرانية التي تدعمها طهران.

واعتبر أن كافة الفصائل المسلحة التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط هي “جزء من إيران”.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن آية الله المحافظ قوله إنّ “إيران اليوم ليست فقط إيران ولا تحدّ بحدودها الجغرافية. الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان وأنصار الله (المتمردون الحوثيون) في اليمن وقوات الدفاع الوطني في سوريا والجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين، هذه كلها إيران”. وتابع: “أليس جنوب لبنان إيران؟ أوليس حزب الله إيران؟”

يذكر أن آية الله أحمد علم الهدى عضو في مجمع الخبراء المكلّف بتعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله وحتى إقالته.

وأتت تصريحاته بعد أكثر من 10 أيام على خطاب لزعيم حزب الله في لبنان، حسن نصرالله أكد فيه الولاء التام لإيران، رافعاً راية الدفاع عن “سيده” بحسب وصفه، المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.