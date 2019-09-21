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متعب بن مترك .. البلاد تمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة بقيادة حكيمة من ” سلمان”

متعب بن مترك .. البلاد تمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة بقيادة حكيمة من ” سلمان”
http://almnatiq.net/?p=775982
وادي الدواسر - فالح الدوسري
رفع مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بوادي الدواسر متعب بن مترك بن قويد أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- – وإلى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.
وقال في كلمته بهذه المناسبة ” تحل علينا ذكرى اليوم الوطني الـ 89  وبلادنا المباركة تمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة بقيادة  حكيمة من الملك  سلمان ، ونحن اذ نستذكر يوم توحيد هذا البلد المبارك  الذي يُعبر فيه بالفخر والاعتزاز بالمنجزات الحضارية التي أرست قاعدة متينة لحاضر مشرق وغد منير للوطن ، نقف فيه  .بكل فخر واعتزاز وشموخ لما وصلنا له من تفوق ونجاح مشهود بين الأمم.
وأضاف ” بن قويد” هذه المناسبة التاريخية العزيزة التي تم فيها جمع الشمل ولم شتات هذا الوطن المعطاء حيث شكل حالة توحد متفردة في التاريخ الحديث وبعزيمة ورأي صلب وصائب من القائد والمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه ، وأبناؤه من بعده.
 ولا يفوتني في هذا اليوم أن أرفع الشكر لمعالي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد الخطيب على الجهود المبذولة في مجال الرقي بالسياحة وتطويرها وفق رؤية المملكة 2030 والتي وضعت تصوراً واضحاً للسياحة في المملكة ، وقد حظينا في وادي الدواسر قبل أيام قليلة ماضية بزيارة كريمة من وفد رفيع من هيئة الهيئة وقف على المعالم التراثية والسياحية بالمحافظة ووعد بالكثير فيما يخص السياحة الداخلية.
وجدد إدانته الشديدة للهجوم الارهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو ، مشيرا الى أن ذلك يأتي في اطار استهداف مقدرات الوطن والنيل منه ولكن باذن الله بلادنا ماضية إلى قمة المجد ، داعياً الله تعالى أن يدفع بمسيرة الوطن إلى مزيد من التقدم والعزة والرخاء تحت ظل قيادتنا الحكيمة

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