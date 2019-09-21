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رئيس مركز ام الجماجم بمناسبة اليوم الوطني : في عهد خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده تواصل المملكة مسيرة التنمية والازدهار
http://almnatiq.net/?p=775998
المناطق - الرياض

يرفع رئيس مركز ام الجماجم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (٨٩) لبلادنا الحبيبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندربن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقه وإلى  صاحب سمو الامير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة  حفظهم الله جميعا والى الأسرة المالكة والى الشعب السعودي

حيث أن هذا المناسبة الغالية على قلوبنا والتي تتكرر كل عام نستذكر بطولة جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه من لم الشمل وجمع الشتات لهذا الوطن الكبير المعطاء وهي ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية

وتواصل المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” حفظه الله ” مسيرة التنمية والازدهار من خلال تحقيق الإنجازات وإطلاق الكثير من البرامج والمبادرات التي كان لها الدور الكبير في ريادة هذا الوطن من خلال رؤية المملكة 2030 , سائلا المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الحكيمة، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان، والرخاء والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة.
رئيس مركز أم الجماجم
خالدبن بندر الدويش

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