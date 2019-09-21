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“الترفيه” تطلق برنامج “تجارب السعودية” للمرة الأولى في موسم اليوم الوطني الـ 89

“الترفيه” تطلق برنامج “تجارب السعودية” للمرة الأولى في موسم اليوم الوطني الـ 89
http://almnatiq.net/?p=776001
المناطق - واس

أطلقت الهيئة العامة للترفيه ، المشرفة على موسم اليوم الوطني الـ 89 – أحد مواسم السعودية -، للمرة الأولى في المملكة برنامج “تجارب السعودية” الذي يهدف بتجربته الفريدة من نوعها لأخذ الزوار في جولة استكشافية في 13 منطقة بالمملكة خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر.
يأتي ذلك ضمن توجيه معالي رئيس الهيئة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بضرورة التركيز على إبراز الموروث السعودي بكافة صوره، وصناعة تجربة ترفيهية ممتعة للمواطنين والمقيمين والزوار.
ويضم البرنامج في تفاصيله 70 برنامجاً معداً ومتكاملاً بالأنشطة التي تتوافق مع مختلف الأذواق والأعمار، منها ورش العمل الفنية والثقافية، والمغامرات الطبيعية، والأنشطة الرياضية، والزيارات التاريخية بالإضافة للفعاليات المتنوعة والعديد من التفاصيل الأخرى المشوقة التي تعكس بأثرها وحدة وجمال هذا الوطن وتلاحم شعبه وقيادته.
ويمكن للراغبين في شراء تذاكر البرامج الاطلاع على موقع “عيشها” : www.enjoy.sa ، الذي يقدم المعلومات الكاملة عن الأنشطة التي سيقوم بها الزوار والمواعيد والفئات المخصصة لكل نشاط.

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