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توشح الأطفال بألوان الوطن يتسيد المشهد في احتفالات تبوك باليوم الوطني

توشح الأطفال بألوان الوطن يتسيد المشهد في احتفالات تبوك باليوم الوطني

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توشح الأطفال بألوان الوطن يتسيد المشهد في احتفالات تبوك باليوم الوطني

توشح الأطفال بألوان الوطن يتسيد المشهد في احتفالات تبوك باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=776009
المناطق - تبوك
تعددت العبارات الصادقة على محيا أبناء وبنات منطقة تبوك لاسيما الأطفال منهم الذين توشحوا بألوان الوطن حاملين الأعلام التي تزدان بشهادة التوحيد في ملحمةٍ وطنية تبرز معاني الوحدة.
ومن أجمل المشاهد التي تم رصدها على محيا وفي لقاء الأطفال هي ” الابتسامة” التي تستوقف كل من يمر بها لصدق تعابير الأطفال فيها ومعنى أن يبتهج الصغير والكبير بيوم الفرح العظيم لوطنٍ أعطاه الأمن والأمان والفخر والعزة .
واحتضنت منطقة تبوك بإنسانها والمكان كل تفاصيل الفرح باليوم الوطني الـ89  حيث شاركت الجهات الحكومية والأهلية أبناء وبنات المنطقة احتفائهم بهذه المناسبة من خلال تجميل واجهات المباني وإعداد المجسمات الجمالية والأعلام واللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني إضافة إلى ما قامت به هيئة الترفيه من إعداد للبرامج المتنوعة والضخمة التي أستهدفن مختلف الأذواق وشملت الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصاً لهذه المناسبة الغالية، بالإضافة إلى ملتقى الهمة للشباب وتجارب السعودية .
ففي مركز الأمير سلطان الحضاري أقيم أمس حفل فني فيما تواصل الهيئة العامة بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك مشاركتها للأهالي احتفائهم بحزمة من العروض والبرامج والفعاليات والعروض المتجولة والمسرح الموسيقي وشاشات عملاقة للعرض الحي ومنصة للفنانين واستعراضات وأهازيج تقدمها فرق فلكلورية، مرددة الأهازيج الوطنية بالإضافة للورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال متنوعة في محتواها تستعرض إنجازات المملكة وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء كما تم تخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق من مختلف النكهات المحلية والعالمية.
كما ستتيح الهيئة ومن خلال برنامجها “استكشاف تبوك” زيارة للمناطق الشعبية والتراثية وتجربة الحرف المشهورة في المنطقة ودورة في فن التصوير وتجربة صناعة الفخار وتجربة لف باقات الورد وزيارة القلعة التراثية وسكة الحديد بتبوك.

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