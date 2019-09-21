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الجبير: نحمل إيران مسؤولية هجوم أرامكو

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الجبير: نحمل إيران مسؤولية هجوم أرامكو

الجبير: نحمل إيران مسؤولية هجوم أرامكو
http://almnatiq.net/?p=776017
المناطق - وكالات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم السبت، في مؤتمر صحافي، أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران.

وأعلن أن “الصواريخ التي أصابت منشأت أرامكو أتت من الشمال”، وأن المملكة تعمل على “تحديد مكان الإطلاق”.

وقال إن الهجوم يؤثر على إمدادات النفط العالمية، واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ولذلك أدانته أكثر من 80 دولة بشدة.

وذكر أن التحقيقات تشير إلى أن الاسلحة المستخدمة في الهجوم هي إيرانية.

واشار إلى أن التحقيقات تهدف إلى تحديد مصدر الإطلاق، وتابع “نحن متأكدون أن المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال”.

وكشف أن “المملكة العربية السعودية تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات”.

وشدد على أن تصرفات إيران لا تتماشى مع القوانين الدولية، وحث المجتمع الدولي على وضع حد للسياسات الإيرانية العدوانية.

وأضاف أن إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني، موضحا أن أدلة دعم إيران للإرهاب متعددة رغم نفي طهران المستمر.

وكرر أن المملكة حذرت مرارا من أن عدم التصدي لإيران يشجعها على زيادة عدوانها.

وأوضح الجبير أن المملكة لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة صوب إيران، في حين تعرضت المملكة لهجمات بالمئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال إن “الاتفاق النووي مع إيران ينبغي أن يخضع للتحسين والتعديل ولا سيما في قضية تخصيب اليورانيوم”.

وتحدث الجبير عن تعاون الرياض مع واشنطن “لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي”.

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