التخصصات الصحية تعقد قمة تطوير المدربين

المناطق - الرياض

عقدت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، الخميس الماضي بمدينة الرياض، قمة تطوير المدربين، وبحضور ما يفوق الـ ١٠٠ مشارك من مختلف المجالات الصحية، ومن كافة مناطق المملكة.

‏وتهدف القمة إلى التعريف عن مميزات ومتطلبات الالتحاق ببرنامج تدريب المدربين (كمدربين). هذا وتسعى الهيئة إلى دعم المدربين بأن يكون الوقت والجهد المبذول منهم معتبراً ومحسوباً في ظل نظام تحول الرعاية الصحية القائم على القيمة.

وشهدت فعاليات القمة تقديم المشاركين لمهاراتهم التدريبية من خلال مجموعات صغيرة حيث خضعو للتقييم، و في الفترة المسائية شهدت القمة ٣ محاضرات عن مهارات التدريب وتنظيماته من منظور الهيئة.

وفي ختام القمة تفضل الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصّات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، و نخبة من قيادات الهيئة بتكريم المدربين في ورش عمل الـ ToT خلال عام ٢٠١٩.