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هل يتم إيقاف عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر بعد بصقه على لاعب الحزم؟

هل يتم إيقاف عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر بعد بصقه على لاعب الحزم؟

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هل يتم إيقاف عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر بعد بصقه على لاعب الحزم؟

هل يتم إيقاف عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر بعد بصقه على لاعب الحزم؟
http://almnatiq.net/?p=776023
المناطق - متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجم نادي النصر ، عبدالرزاق حمدالله، خلال مواجهة فريقه ضد الحزم، أمس الجمعة، مطالبين لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بضرورة إيقافه بسبب ما فعله.

وفاز الحزم على النصر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما باستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورصدت الكاميرات، حمدالله وهو يهم بالنهوض عقب أن سقط أرضًا؛ بسبب احتكاك مع أحد لاعبي الحزم، وبصق اللاعب المغربي في اتجاه المنافس.

وحظيت الواقعة باهتمام كبير عبر ”تويتر“، حيث تم تدشين ”هاشتاغ“ باسم “ #إيقاف_حمدالله_مسألة_وقت“.

وتنص المادة 48 الفقرة 1 / 4 من لائحة الانضباط، على إيقاف اللاعب 6 مباريات للبصق على المنافس أو على أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة، مع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال.

وقال القانوني يعقوب المطير في تعليق على مخالفة مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله: ”حسب تعديلات نص المادة (48) من اللائحة لدى لجنة الانضباط والأخلاق، بحيث يتم معاقبة اللاعب بإيقاف (6 مباريات) وغرامة مالية (60 ألف ريال)؛ حال قيامه بارتكاب مخالفة البصق على اللاعب المنافس“.

يذكر أن حمدالله فقد الكثير من تركيزه داخل الملعب، وانشغل كثيرًا في المباريات الماضية بالاعتراض على قرارات الحكام، كما حدث في مباراة السد الأخيرة بدوري الأبطال، كما اشتبك مع التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب، في مباراة الفريقين بالدوري.

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