مدير مستشفي الملك خالد بـ الخرج “اليوم الوطني همه حتى القمة”

المناطق - الخرج

وصف مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، بالمناسبة السعيدة وقال في كلمة له بهذه المناسبة :

إن من فضل الله و نعمه على هذا الوطن الشامخ , أن هيأ له قادة أوفياء , و حكاماً سادة جعلوا رضا الله غايتهم و مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل إعتبار حيث تعتبر وحدتنا الوطنية التي بدأ مسيرتها الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – طيب الله ثراه– أعظم وحدة عرفها تاريخ الدول حيث توافرت فيها كل مقومات الوحدة الشرعية وتحقق بسببها لهذا الوطن الأمن و والأمان والإستقرار والتقدم والنماء , و ذلك بفضل الله – عز و جل ثم قيادة هذا الوطن بهمه شامخة للوصول إلى القمة في تحقيق رؤيه الوطن ٢٠٣٠

همه حتى القمة .. يعيش كل مواطن سعودي بفخر عظيم في شتى مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والصحية والتعليمية حتى أصبحت بلادنا في مسار الدول العظمى والرائدة في كافة المجالات ونحن في بداية العمل على تحقيق الرؤية الطموحة وماهو إلا دلالة قوية على تحقيق أعلى مستويات الحياة الكريمة ورغد العيش بين دول العالم عند إكتمال تحقيق رؤية وطننا الغالي .

همة حتى القمة .. عندما نسلط الضوء على مسار الرعاية الصحية نشيد ونتغنى بكل فخر وإعتزاز بهذا الوطن الغالي والنعم العظيمة التي ينعم بها كل مواطن سعودي حيث أن الدولة قد كفلت للمواطن حق الرعاية الصحية الشاملة مع ضمان تجويد الخدمة الصحية وسهولة الحصول على الرعاية الصحية المقدمة وصولا إلى تحقيق نمط حياة صحية يعتبر الافضل بين كافة الشعوب ، فمن هنا وهناك أصبح مسار التحول والتغيير لأفضل الممارسات الصحية والخطط الإستراتيجية الشاملة هو العنوان الأمثل لكافة خطط التحول لتحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠ في وزارة الصحة على كافة مستويات الرعاية الصحية سواءً في الجوانب الوقائية أو العلاجية والعمل على تحديث نماذج الرعاية

الصحية بمايتواكب على الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في شتى أنحاء المملكه.

همة حتى القمة .. هي همة لدى كل مواطن لتحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠ والوصول الى أعلى القمم في كافة مجالات الحياة ..