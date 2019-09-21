تراث المناطق مجتمعة بأرض الورد احتفاءً بيوم الوطن

المناطق - تبوك

حضور كثيف اكتظت به أركان منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك وساحاته وبات أيقونة للإبداع الذي استعرضت من خلاله الهيئة العامة للترفيه التراث الفني والحضاري لـ13 منطقة من مناطق المملكة تفاعلاً مع اليوم الوطني واحتفاء به.

وحرصت الهيئة على مواصلة استقبال الأهالي ومشاركتهم فرحتهم بجملة من الفعاليات التي جابت بهم في فنون المملكة وثقافة أبنائها فمن صدر الشمال الرحب إلى جبال السروات الشم ومن خليج الخير إلى بحر الغروب يتنقل الزائر مستمتعاً بالفنون والأكلات الشعبية ضمن مسار خصص على امتداد طريق الملك فيصل يتوسطه عمل فني حمل عنوان “وحدة وطن” ويتكون من 13 عاموداً جرى تصميمه بطريقه فنية لإبراز معالم المملكة ليظهر كتحفةٍ فنية تجمع الأصالة السعودية وحداثة العمارة فيها وعلى الطرف من هذا الكرنفال تقبع صخرة جرى جلبها من جبال طويق ليتم من خلالها جمع مشاعر الأهالي وإتاحة الفرصة أمامهم لنحت تطلعاتهم وآمالهم عليها ومن ثم نقلها ضمن مجموعة من الصخور وزعت في مناطق مختلفة من أرجاء الوطن، ليتم في آخر المطاف جمعها وصناعة عمل فني منها .

وفي عرض مختلف شكل إطلاق الألعاب النارية في سماء تبوك حدثاً فريداً استمتعت به أمس العائلات بكل أفرادها وسط حزمة من العروض والبرامج والفعاليات الممزوجة بقيم الحب والولاء والفخر بوطن العزة والشموخ .