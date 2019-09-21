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بلدية حقل تنهي استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني

منطقة تبوك

بلدية حقل تنهي استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني

بلدية حقل تنهي استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=776038
المناطق - تبوك
أنهت بلدية محافظة حقل استعداداتها للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية حيث توشحت شوارع وميادين المحافظة براية التوحيد التي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة .
وأكد رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبدالله بن سليم العمراني حرص البلدية على إظهار المحافظة بحلة جميلة تعبر عن هذه المناسبة وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.
وبين المهندس العمراني أن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني في المدرج الشمالي بكورنيش الدرة بمدينة حقل التي ستنطلق فعالياته الأربعاء القادم مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تشمل مسيرة للخيل والهجن وعروض القوارب البحرية وأوبريت قمة وطن وقصائد وطنية وجدارية الهمة وعرض للفنون الشعبية وفرق ترفيهية بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات المتفرقة في موقع الاحتفال.

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