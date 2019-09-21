مواطنة تدرب 53 سيدة على قيادة السيارات بجازان

المناطق _ جازان

دخلت إحدى المواطنات بمنطقة جازان إلى عالم التدريب على قيادة السيارة، ومساعدة الراغبات في تعلم القيادة في التغلب على مشكلة غياب المدارس المتخصصة للتدريب بالمنطقة.

ونجحت المواطنة “سها خولي” في تدريب 53 سيدة على قيادة السيارات في مخططات ومواقع مختلفة، مشيرة إلى وجود إقبال كبير من الفتيات والسيدات على التدرب حيث إن العدد المتقدم لها يفوق 100 سيدة في الأسبوع الواحد.

وبينت أن العجز في المدارس دفع السيدات إلى الذهاب إلى المواقع البرية وخارج العمران لتعلم القيادة، وهو ما دفعها إلى استئجار موقع من جهة خاصة لتعليم السيدات نظرياً ثم تبدأ في تعليمهم بشكل عملي.

وأشارت إلى أنها تعلمت القيادة منذ 11 شهراً، عندما ذهبت إلى محافظة جدة لاستخراج الرخصة دون طائل بسبب الزحام والمواعيد الطويلة.