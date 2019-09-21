احدث الأخبار

“أصيل” و”أصالة” و”الرويشد” يتألقون في تبوك
أبرز المواد
 الأهلي يتغلب على الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 مواطنة تدرب 53 سيدة على قيادة السيارات بجازان
منطقة جازان
 ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ89.. فيلم “وُلد ملكًا” لأول مرة في “إثراء”
المنطقة الشرقية
 أصغر غواصي العالم العربي يرفع صورتي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من أعماق البحر الأحمر بتبوك
منطقة تبوك
 عسير تنظم ترديدًا جماعيًا للنشيد الوطني في احتفالاتها باليوم الوطني الـ89
أبرز المواد
 مصرع سبعة من ميليشيا الحوثي الإرهابية في عملية خاطفة للجيش اليمني بصعدة
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب : منذ توحيد المملكة وهي تشهد نهضة حضارية منقطعة النظير
أبرز المواد
 الحملة الميدانية المشتركة تضبط (3872194) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 “نيوم” ترعى للمرة الأولى احتفالات اليوم الوطني في محافظتي البدع وضباء
أبرز المواد
 بلدية حقل تنهي استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني
منطقة تبوك
 تراث المناطق مجتمعة بأرض الورد احتفاءً بيوم الوطن
منطقة تبوك
“أصيل” و”أصالة” و”الرويشد” يتألقون في تبوك

“أصيل” و”أصالة” و”الرويشد” يتألقون في تبوك

أبرز المواد
الأهلي يتغلب على الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الأهلي يتغلب على الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أبرز المواد
مواطنة تدرب 53 سيدة على قيادة السيارات بجازان

مواطنة تدرب 53 سيدة على قيادة السيارات بجازان

منطقة جازان
ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ89.. فيلم “وُلد ملكًا” لأول مرة في “إثراء”

ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ89.. فيلم “وُلد ملكًا” لأول مرة في “إثراء”

المنطقة الشرقية

مواطنة تدرب 53 سيدة على قيادة السيارات بجازان

مواطنة تدرب 53 سيدة على قيادة السيارات بجازان
http://almnatiq.net/?p=776069
المناطق _ جازان
دخلت إحدى المواطنات بمنطقة جازان  إلى عالم التدريب على قيادة السيارة، ومساعدة الراغبات في تعلم القيادة في التغلب على مشكلة غياب المدارس المتخصصة للتدريب بالمنطقة.
ونجحت المواطنة “سها خولي” في تدريب 53 سيدة على قيادة السيارات في مخططات ومواقع مختلفة، مشيرة  إلى وجود إقبال كبير من الفتيات والسيدات على التدرب حيث إن العدد المتقدم لها يفوق 100 سيدة في الأسبوع الواحد.
وبينت أن العجز في المدارس دفع السيدات إلى الذهاب إلى المواقع البرية وخارج العمران لتعلم القيادة، وهو ما دفعها إلى استئجار موقع من جهة خاصة لتعليم السيدات نظرياً ثم تبدأ في تعليمهم بشكل عملي.
وأشارت إلى أنها تعلمت القيادة منذ 11 شهراً، عندما ذهبت إلى محافظة جدة لاستخراج الرخصة دون طائل بسبب الزحام والمواعيد الطويلة.

روابط ذات صلة

وكيل إمارة منطقة جازان “المديميغ” : ذكرى الوطن قصة كفاح وبطولات تحولت الى مستقبل عظيم

وكيل إمارة منطقة جازان “المديميغ” : ذكرى الوطن قصة كفاح وبطولات تحولت الى مستقبل عظيم
أمير منطقة جازان بالنيابة: اليوم الوطني .. حين أشرق الوطن مجدًا وعزًا ورؤيا

أمير منطقة جازان بالنيابة: اليوم الوطني .. حين أشرق الوطن مجدًا وعزًا ورؤيا
محافظ بيش يؤدي الصلاة على الشهيد العلواني

محافظ بيش يؤدي الصلاة على الشهيد العلواني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*