الأهلي يتغلب على الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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تغلب الأهلي على الفتح بهدفين دون مقابل اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التي تحمل شعار (همة حتى القمة) تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.

وسجل للأهلي دجانيني وعمر السومة عند الدقيقتين 6 , 22 ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث ، وبقي الفتح في المركز السادس عشر والأخير بدون نقاط.