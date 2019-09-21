“أصيل” و”أصالة” و”الرويشد” يتألقون في تبوك

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http://almnatiq.net/?p=776076
تبوك _ علي العميري
نظمت الهيئة العامة للترفيه بمدينة تبوك أمس حفلاً غنائياً ضمن فعاليات “همة حتى القمة” والتي تأتي بمناسبة “اليوم الوطني الـ 89 للمملكة وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري في مدينة تبوك.
وشهد الاحتفال الذي شارك فيه كل من الفنانين أصيل أبو بكر وعبدالله الرويشد والفنانة أصاله حضور لافت من الجمهور وسط تنظيم نال استحسان الجميع.
يذكر أن هذا الاحتفال يأتي ضمن حزمة وعروض وبرامج متنوعة وفعاليات ولوحات وأركان تقوم بتنظيمها الهيئة العامة للترفيه في عدد من المواقع بتبوك بالتزامن مع احتفال المملكة بيومها الوطني الـ89 .

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