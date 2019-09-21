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الجاليات يؤدون العرضة بطريقتهم الخاصة إحتفالا باليوم الوطني

الجاليات يؤدون العرضة بطريقتهم الخاصة إحتفالا باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=776097
المناطق _ الاحساء

شهدت ساحة المدرسة الاميرية بالهفوف حضورا لافتا المواطنين وفرق الكشافة السعودية والجاليات الذين شاركوا في أداء العرضة بطريقتهم الخاصة والتي تنفذها جمعية الثقافة والفنون ضمن فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانون بالاحساء، فيما شهدت فعاليات أسواق القرية حضورا كبيرا من العوائل تجاوز حاجز 5000 زائر استمتعوا فيها بفعاليات المسرح التي خصصا للأطفال كما شاركت العوائل في الفعاليات الترفيهية المقدمة لهم وسط أجواء وطنية توشحت باللون الأخضر.
وكما شهدت فعاليات هيئة الترفيه التي أقيمت عصر يوم أمس الجمعة حضور قرابة  2000 زائر  استمتعوا خلال تواجدهم بـفعاليات عروض الفرق الشعبية، وعروض الفرق المتجولة، والعروض الحية على الشاشة، وورشة عمل للأطفال، والشخصيات الكرتونية التي تقدم العروض الشيقة والاستعراضية المحببة لدى الأطفال، كما تم اتاحت هيئة الترفيه الفرصة والمجال لأصحاب الأعمال الناشئة والصغيرة لتقديم منتجاتهم لزوار الفعاليات.
وفي مدينة جواثا السياحية تغنى الاطفال فخر واعتزاز وهم يرددون الاغاني الوطنية وسط تفاعل كبير من الحضور اعطى الفعالية جمال اخر.

 

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