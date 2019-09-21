كشف شخصية “معذب الطفلة” ومطالبة شديدة بالقبض علية

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أصدرت النيابة العامة أمرها للجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري للتعرف على هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعذب طفلة رضيعة لإجبارها على الوقوف. ومرجحين أنه أردني الجنسية.

وأوضحت الأجهزة الأمنية في الأردن أنها فتحت تحقيق بشأن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُوثق تعنيف طفلة من قبل رجل، يُعتقد أنه والدها، إلا أنها لم تتمكن من تحديد مكان تصوير الفيديو حتى اللحظة، وحول ما إذا كان مقطع الفيديو تم تصويره في في الأردن أو خارجه.

وتوصل إلى أن هوية الشخص معذب الطفله وهو فلسطيني الجنسية من سكان قطاع غزة يدعى يوسف عثمان القططي ويقيم حاليا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأن الطفلة المعذبة في مقطع الفيديو هي ابنته سدرا يوسف عثمان القططي.

في السياق ذاته صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أن إدارة حماية الأسرة باشرت التحقق والتأكد من مقطع الفيديو، مؤكدًا أن مقطع الفيديو تم تصويره في إحدى دول الجوار من قبل شخص يحمل جنسية عربية، وأنهم سيتواصلون مع الجهات المعنية في تلك الدولة وإرسال مقطع الفيديو لها كي يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه هذا الشخص معذب الطفلة.