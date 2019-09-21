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بلدية الخفجي تنهي تجهيزاتها للإستعداد بالإحتفال باليوم الوطني 89

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بلدية الخفجي تنهي تجهيزاتها للإستعداد بالإحتفال باليوم الوطني 89

بلدية الخفجي تنهي تجهيزاتها للإستعداد بالإحتفال باليوم الوطني 89
http://almnatiq.net/?p=776114
المناطق _ الخفجي

انهت بلدية محافظة الخفجي جميع إستعداداتها للإحتفال باليوم الوطني 89 وذلك بتجهيز موقع الأحتفال لأهالي المحافظة والمشاركة مع اللجنة المنظمة للإحتفال باليوم الوطني بالمحافظة حيث ستكون هناك فعاليات المتنوعة كما تم وتركيب الأعلام بالشوارع الرئيسية وتزيين الأعمدة الإنارة بإنارة تجميلية عبارة عن حلقات LED وتزين جذوع النخيل بشبك مضيء وتجهيز الواجهة البحرية والحدائق العامة بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن بهذه المناسبة التي عزيزة على قلوبنا، وقد قامت البلدية بتزيين محافظة الخفجي، بتركيب عدد (400) من أعلام المملكة العربية السعودية بالشوارع الرئيسية والمراكز التابعه لها بالإضافة إلى تزيين أعمدة الإنارة بإنارة تجميلية عبارة عن حلقاتLED  تضئ جسم العامود بالالوان بعدد (150) عامود كما تم تركيب مجسمات مضائة بشعار (السيفين والنخلة )تحتوي على إضائة LED بعدد (350) عامود، وأيضاً تم تجهيز موقع الإحتفالات بمبني المركز الحضاري والساحة التي بجانب مبني المركز الحضاري الواقع بالواجهة البحرية، كما تم تجهيز الواجهة البحرية والحدائق العامة لإستقبال المتنزهين  من تنظيف المسطحات الخضراء وصيانة ملاهي الأطفال وصيانة الإنارة وترتيب الأشجار والشجيرات والمداخل والطرق الرئيسية والميادين العامة وأيضاً صيانة الخدمات العامة بالحدائق .

وشدد المهندس الحميداني على ضرورة أهتمام المواطنين والمقيمين على النظافة وعدم العبث بالمرافق العامة في الحدائق والكورنيش لتظل متنفساً وينعم بها الجميع . 

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