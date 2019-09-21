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الهلال يتغلب على الاتحاد ويتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم

الهلال يتغلب على الاتحاد ويتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=776121
المناطق _ الرياض

تغلب فريق الهلال على مستضيفه الاتحاد ٣-١ في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ضمن الجولة الرابعة من المسابقة التي تحمل شعار (همة حتى القمة ) تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.
وسجل للهلال كارلوس إدواردو “هدفين “عند الدقيقتين 15 , 26 وجوفينكو في الدقيقة 89,فيما سجل هدف الاتحاد روما رينهو في الدقيقة 31 .
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط في المركز الأول وتجمد رصيد الاتحاد عن 3 نقاط في المركز الرابع عشر وله مباراة مؤجلة .

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