أمانة الشرقية تحتفي بالوطن بأوبريت وفقرات متعددة في المجمعات التجارية و الواجهة البحرية بالدمام

المناطق _ الدمام

نظمت أمانة المنطقة الشرقية عدد من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك في عدد من المجمعات التجارية و منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بالدمام، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى يوم الاثنين القادم، وذلك على مدار أربعة أيام يتخللها الفقرة الرئيسية واليومية في الفعاليات، وهي عبارة عن أوبريت تحت عنوان ” همة حتى القمة ” والذي يقدمه مجموعة من شباب الوطن يومياً من الساعة الخامسة وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

وتدخل الفعاليات يومها الثاني هذا اليوم السبت، حيث تم تقديم فعاليات عديدة يوم أمس الجمعة، وكانت عبارة عن خمس فقرات إلى جانب الفقرة الرئيسية وهي الأوبريت، حيث انطلقت الفعاليات بالطبول المتجولة في موقع تنظيم الفعاليات، إلى جانب عروض ليزر مان وعروض الغموض وطبول الماء، إضافة الى فعالية مسابقة التحدي المشوقة، فيما شهد اليوم السبت تقديم فعاليات تتضمن أزهار الياسمين والفنون الشعبية وفعالية WATER DRUMS وكذلك العرض الخاص بفرقة السعد وعرض الرجل العملاق، وكذلك الفقرة الرئيسية للفعاليات وهي أوبريت بعنوان “همة حتى القمة”.

وسيشهد يوم غدٍ الأحد تقديم فعاليات تشتمل على عرض خاص لفرقة السعد وعرض الغموض والرجل العملاق وأزهار الياسمين، إلى جانب عرض من لعبة GAME CHAIRS مع العرض الرئيسي للفعاليات وهو أوبريت بعنوان “همة حتى القمة”.

فيما شهدت المجمعات التجارية عدد من الفعاليات لليوم الثالث على التوالي، حيث تم توزيع الهدايا التذكارية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 التي نفذتها إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات بالأمانة، حيث شاركت المواطنين والمواطنات وقدمت الفعاليات المتنوعة والمشوقة للأطفال والعائلات، والتي حظيت بتفاعل جماهيري كبير.

وستختتم أمانة المنطقة الشرقية تنظيم الفعاليات يوم الاثنين المقبل بتقديم عرض من ليزر مان، وكذلك عرض شيق من الفنان محمد قمبر وعرض تقدمه فرقة الفنون الشعبية وعرض من الرجل العملاق وفرقة السعد مع الختام بأوبريت همة حتى القمة، كما شهد يوم أمس واليوم ضمن الفعاليات تقديم العديد من الهدايا على مرتادي الواجهة البحرية بشكل يومي، والذين يزيد عددهم يومياً بالحضور والتفاعل مع الفعاليات.