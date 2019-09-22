محافظ الخفجي : قادة وحكام المملكة جعلوا رضا الله غايتهم و مصلحة الوطن و المواطنين فوق كل اعتبار

المناطق _ الخفجي

قال محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع إنه من فضل الله و نعمته على هذا الوطن المبارك أن هيأ له قادة أوفياء و حكاماً سادة جعلوا رضا الله غايتهم و مصلحة الوطن و المواطنين فوق كل اعتبار، وبذلوا الغالي والنفيس لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله، وأهتمامهم في القضايا العربية و الإسلامية وكل مامن شأنه رفعة الإسلام، مما جعل بلادنا محط أنظار العالم، وتعد وحدتنا الوطنية التي بدأ مسيرتها الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – طيب الله ثراه – أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر حيث توافرت فيها كل مقومات الوحدة الشرعية، و تحقق بسببها لهذا الوطن الأمن و الاستقرار و التقدم و النماء و ذلك بفضل الله – عز و جل – ثم بما بذله قادتنا المخلصين الأوفياء من جهد و ما أخذوا به من أسباب، نسأل الله أن يديم علينا هذه الوحدة و أن يحميها من كل مسببات الضعف و الزوال.

ووطن اليوم يُجسد صفحات مضيئة لمستقبل مُشرق لأبناء هذه الأمة بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله ورعاهما – ، فعلينا جميعا دون استثناء أن نكون خير سند وركيزة بناء لحكام هذه البلاد وأن ندعو لهم ليل نهار بأن يسدد الله عز وجل خطاهم وينصرهم على من عاداهم وكل من يحيك الشر لهذه البلاد وحكامها، فكلنا لُحمة واحدة تحت إمرة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وكل عام وأنت يا وطني في عز وشموخ وتقدم يُفرح الأصدقاء ويغيض الحاقدين والمندسين ، وتشهد امارة المنطقة الشرقية بفضل الله ثم بفضل متابعة وتوجيهات سمو سيدي امير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف وسمو نائبه الامير احمد بن فهد بن سلمان ( حفظهم الله ) تنميه مستدامه شامله حققت الكثير لابناء المنطقة .

وبإسمي ونيابة عن أهالي محافظة الخفجي و المراكز التابعة لها، أرفع أسمى آيات التبريك والتهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والى كافة الشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا داعيا الله عز وجل أن يعم علينا بالأمن والأمان، وأن يحفظ ولاة أمرنا وبلادنا من كل مكروه.