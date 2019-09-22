سلسلة غارات تسقط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين

المناطق - وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات، على تجمعات وتعزيزات مليشيات الحوثي المتوالية لإيران في جبهة “النّقعَة” بمديرية “الصفراء” شمالي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين.

وأسفرت ضربات التحالف العربي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر ميدانية، إن مقاتلات التحالف استهدفت، خلال الساعات الماضية، مواقع وتحصينات لمليشيات الحوثي في شجع ومربع الحماد بمديرية الصفراء.

وتستخدم المليشيات تلك المواقع بمثابة نقطة للتجمع، وحشد التعزيزات، وتخزين الأسلحة، باعتبارها منطلقاً لمهاجمة قوات الجيش بالصفراء.

وأكد المصدر أن الضربات الجوية كانت كثيفة ومركّزة، وحققت أهدافها بدقّة عالية، وتمكنت من تدمير عدد من الثكنات والتحصينات الحوثية ومخابئ الأسلحة المتنوعة.