شرطة الرياض: القبض على معذب الطفلة ذات ال 3 سنوات

شرطة الرياض: القبض على معذب الطفلة ذات ال 3 سنوات

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شرطة الرياض: القبض على معذب الطفلة ذات ال 3 سنوات

http://almnatiq.net/?p=776162
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشخص يعذب طفلته التي تبلغ (3) أعوام من العمر ، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري – بفضلٍ من الله – عن تحديد هويته ، مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر ، حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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