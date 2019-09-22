فعاليات متنوعة في اليوم الثالث من احتفالات محافظة حفر الباطن باليوم الوطني 89

المناطق - فهد المريخي

شهدت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 89 بحفرالباطن في اليوم الثالث للفعاليات إقبال كثيف من زوار المهرجان من مختلف شرائح المجتمع بالمحافظة والمراكز التابعة لها قارب 7500 زائر وزائرة

واستطاعت الفعاليات التي أقيمت في اليوم الثالث أن تجذب الزوار وذلك بتنوع الفعاليات المقدمة والتي انطلقت من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الحادية عشر مساء وسط تنظيم رائع ومتميز .

وقد استقطبت الفعاليات الرئيسية عدد كبير من العائلات وكبار السن وحتى الشباب توافدوا على مواقع الفعاليات المخصص ، وشملت فعاليات اليوم الثالث تقديم عروض الفرقة الموسيقية العسكرية بعروض موسيقية وطنية تفاعل معها زوار المهرجان ، كما تفاعل عدد كبير من الزوار مع استعراض الفرسان على صهوات الجياد ، وكان لمتذوقي الشعر موعد مع والأمسية الشعرية الأولى والتي شارك بها شعراء من أبناء حفرالباطن وهما الشعراء محمد جارلله المرواني ومشعل عايد الحربي ومهلهل سالم الشمري وقام بإدارتها الإعلامي يوسف حاشم الرخيص ، قصائد منبرية ، كما أضاء سماء حفرالباطن عروض الألعاب النارية التي لاقت استحسان الحضور وتم تنفيذها على أيدي مختصين وتميزت بالعروض الشيقة .

كما تواصلت الفعاليات الثقافية في اليوم الثالث من تقديم فعالياتها الشيقة والممتعة لزوار المهرجان الذين وجدوا بها جمعا بين أصالة الماضي وما نعيشه من تقدم وازدهار في حاضرنا فقد استقطبت أجنحة الحرفيين المقامة بالمهرجان ضمن فعاليات الموروث عدد كبير من الزوار الذين تعرفوا على ابرز الحرف اليدوية التي يقدمها الحرفيين والحرفيات من مختلف مناطق المملكة ، في حين حرص عدد من كبار السن والشباب على الاستمتاع بالقصص التي قدمها الراوي إبراهيم الغنام في الخيمة الشعبية ، كما قدمت ضمن فعاليات الموروث الشعبي فلكورات شعبية كالعرضة السعودية والسامر والدحة هي الأخرى حظيت باهتمام زوار المهرجان ، وعلى الجانب الآخر من الفعاليات الثقافية فقد استمتع زوار المهرجان بالفعاليات الفنية بدء بجناح جادة الفن التشكيلي الذي تشارك به نخبة من الفنانات التشكيليات تجاوز عددهن 16 فنانة استعرضن عدد من اللوحات الفنية الوطنية المتميزة إضافة إلى قيامهن بالرسم الحر أمام زوار وزائرات المهرجان ، كما واصلت الفنانة سديم بتقديم حفلتها لليوم الثالث وقد توافد عدد كبير من السيدات لحضور حفلتها في الخيمة النسائية والاستمتاع بالأغاني الوطنية، كما شهد المتحف التراثي هو الآخر توافد من زوار المهرجان وذلك للاطلاع على المقتنيات الأثرية والقديمة والتعرف على حياة الآباء والأجداد .

كما قدمت أضاءت قانونية وأسرية وهي محاضرتين للتعريف بحقوق المرأة القانونية والمحاضرة الثانية بدور المرأة في الأسرة والمجتمع وتقديم النصائح والإرشادات لهن .

وعبر شاشات اليكترونية وضعت في الساحات الخارجية لموقع الفعاليات تم عرض أفلام وثائقية وطنية عن المملكة وأفلام قصيرة عن الجهات الحكومية .

وقد خصصت اللجان المنظمة لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة بحفرالباطن فعاليات منوعة كمنطقة لذوي الاحتياجات الخاصة والسيارات التراثية والمعدلة و تزينت الساحة بوجود سيارات تراثية كلاسيكية جذابة ومتنوعة استقطبت عدد من كبار السن والشباب والاطلاع على السيارات القديمة وتجهيزاتها ، كما قدمت العاب استهدفت الأسر بارة عن للمساهمة في زيادة الترابط الأسري بين الآباء والأبناء وتم إقامة مسابقات وتوزيع وجوائز و واصلت ومنطقة التسوق تقديم خدماتها لزوار المهرجان وتم تهيئة جلسات خاصة نسائية .

وواصلت فعاليات الإثارة والفعاليات الخاصة بالأطفال والعائلات تقديم عروضها الشيقة والمتنوعة للوم الثالث فقد استمتع الحضور بالعاب الواقع الافتراضي والفريق العملاق والفريق المضيء والحصن الخليجي وإطلاق البالونات .

ووجد الأطفال متعتهم بالفعاليات الخاصة بهم بالأطفال كمسرح الطفل المفتوح وعروض التزلج والسكيت وفرقة المهرجين وشخصيات كرتونية وفرق استعراضية للأطفال ومسابقات ثقافية وحركية وترفيهية كذلك العاب خفة وخدع بصرية وحضانة الأطفال .

وشهدت المعارض الخاصة بالجهات الحكومية والأهلية المشاركة بالمهرجان والتي بلغ عددها أكثر من 16 جهة حكومية وأهلية من تقديم الهدايا للزوار وكذلك التعريف بجهود تلك الجهات لخدمة المستفيدين منها وتقديم التوعية والتعريف للزوار .

يذكر أن الفعاليات تحظى بمتابعة واهتمام من صاحب السمو الأمير منصور بن محمد ال سعود محافظ محافظة حفرالباطن وتقام جميعها بمنتزه الملك سلمان بحفرالباطن على طريق الملك خالد (حفرالباطن الرقعي ) على مساحة 45 الف متر مربع.