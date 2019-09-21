الدوسري يدشن برنامج همّة حتى القمّة الذي تنطمة “الشؤون الاسلامية”

عادل الزهراني - الكامل

دشن سعادة محافظ الكامل المكلف الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الدوسري بمقر المحافطة يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١/٢٠هـ بحضور مدير ادارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة الكامل الشيخ رفيع خضران السلمي ورؤساء الدوائر الحكومية بمحافطة الكامل

وقال السلمي البرنامج يستمر لمدة سبعة ايام في محافظة الكامل والمراكز التابعه لها في المساجد والجوامع والمكاتب التعاونية وحلقات تحفيظ القرآن

مقدماً العديد من الأنشطة النوعية الميدانية التي تحقق اهداف الوزارة وتطبيقها في ارشاد افراد المجتمع وتوعيتهم والسعي للتاكيد بلزوم الجماعه والسمع والطاعة لولاة الامر وتعزيز دور المسجد في ترسيخ الشعور بالمسؤولية والمواطنة وتحسين الشباب من الفكر المتطرف وابراز دور الدعاه والخطباء والأئمة في رفع الوعي الحسي و الوطني في المجتمع