احدث الأخبار

شرطة العارضة تلقي القبض على مشعل الفتنة بين القبائل في جازان
أبرز المواد
 إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي
أبرز المواد
 مصرع إثنين وإصابة ثمانية آخرين بحادث إطلاق نار في مدينة لانكستر الأمريكية
أبرز المواد
 زلزال ألبانيا يخلّف 49 مصابًا وأضرارًا مادية
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة
أبرز المواد
 الرئيس اليمني: صفحة الميليشيا والانقلاب ستطوى دون رجعة
أبرز المواد
 الدوسري يدشن برنامج همّة حتى القمّة الذي تنطمة “الشؤون الاسلامية”
منطقة مكة المكرمة
 فعاليات متنوعة في اليوم الثالث من احتفالات محافظة حفر الباطن باليوم الوطني 89
المنطقة الشرقية
 تظاهرات باريس.. اعتقال العشرات وتفريق المحتجين بـ”الغاز”
أبرز المواد
 هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من عقاقير ضغط الدم
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على معذب الطفلة ذات ال 3 سنوات
أبرز المواد
 سلسلة غارات تسقط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين
أبرز المواد
شرطة العارضة تلقي القبض على مشعل الفتنة بين القبائل في جازان

شرطة العارضة تلقي القبض على مشعل الفتنة بين القبائل في جازان

أبرز المواد
إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي

إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي

أبرز المواد
مصرع إثنين وإصابة ثمانية آخرين بحادث إطلاق نار في مدينة لانكستر الأمريكية

مصرع إثنين وإصابة ثمانية آخرين بحادث إطلاق نار في مدينة لانكستر الأمريكية

أبرز المواد
زلزال ألبانيا يخلّف 49 مصابًا وأضرارًا مادية

زلزال ألبانيا يخلّف 49 مصابًا وأضرارًا مادية

أبرز المواد

الأرصاد: سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة

الأرصاد: سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة
http://almnatiq.net/?p=776183
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – أن تتدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الشرقية، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية)، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتكوّن الضباب خلال الليل و ساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

شرطة العارضة تلقي القبض على مشعل الفتنة بين القبائل في جازان

شرطة العارضة تلقي القبض على مشعل الفتنة بين القبائل في جازان
إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي

إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي
مصرع إثنين وإصابة ثمانية آخرين بحادث إطلاق نار في مدينة لانكستر الأمريكية

مصرع إثنين وإصابة ثمانية آخرين بحادث إطلاق نار في مدينة لانكستر الأمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*