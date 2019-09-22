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مصرع إثنين وإصابة ثمانية آخرين بحادث إطلاق نار في مدينة لانكستر الأمريكية

مصرع إثنين وإصابة ثمانية آخرين بحادث إطلاق نار في مدينة لانكستر الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=776189
المناطق _ وكالات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون بحادث إطلاق نار في مدينة لانكستر بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية.
وأعلن مسؤولون أن الشرطة في ساوث كارولاينا تواصل البحث عن مشتبه بهم بعد أن أطلق شخص واحد على الأقل النار في مدينة لانكستر وقتل اثنين وأصاب ثمانية آخرين.
وذكر مكتب رئيس مقاطعة لانكستر في بيان أن من أطلق النار ما زال هاربا.
وقال مكتب رئيس المقاطعة إن الواقعة عمل خطير ويبدو أن مسلحا واحدا على الأقل استهدف شخصا معينا عقب مشادة.

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