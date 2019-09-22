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إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي

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إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي

إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي
http://almnatiq.net/?p=776192
المناطق _ وكالات

ضرب إعصار قوي السبت جزر أوكيناوا في جنوب اليابان حيث أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 15 ألف منزل وإرجاء مئات الرحلات الجوية.
ويتجه الإعصار “تاباه” مصحوبا برياح عاتية تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة، شمالا ويتوقع أن يواصل تقدمه عبر البحر الذي يفصل بين كوريا الجنوبية وغرب اليابان.
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في اليابان تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وحصول فيضانات ومد بحري كبير، فيما أصدرت سلطات أوكيناوا أوامر إخلاء شملت نحو 334 ألف شخص.
وأعلن مسؤولون إصابة 18 شخصا على الأقل، فيما أعلنت شركة الكهرباء في أوكيناوا مساء أن التيار عاد إلى نحو 7800 منزل بينما ما يزال مقطوعا عن نحو 9200 منزل.

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