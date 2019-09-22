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شرطة العارضة تلقي القبض على مشعل الفتنة بين القبائل في جازان

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شرطة العارضة تلقي القبض على مشعل الفتنة بين القبائل في جازان

شرطة العارضة تلقي القبض على مشعل الفتنة بين القبائل في جازان
http://almnatiq.net/?p=776195
المناطق _ جازان

كشفت مصادر صحفية، أمس السبت، عن قيام الجهات الأمنية بشرطة محافظة العارضة بإلقاء القبض على مواطن أشعل الفتنة بين قبائل منطقة جازان بعد نشره مقطع مصور احتوى على ألفاظ وشتائم مخالفة للآداب العامة.

ونقل موقع “سبق” عن المصادر تأكيدهم أن المواطن الآن بحوزة أجهزة الأمن بعد إيقافه، بعد تقديم عدد من المواطنين شكاوى ضده، عقب تداول المقطع الذي يحوي ألفاظاً خادشة خارجة عن الذوق العام.

وأشار الموقع إلى أن المواطن الموقوف هو الذي قام بتصوير المقطع ونشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من الاستياء.

ونقل الموقع عن المصادر أيضًا قولهم إن المواطن الموقوف ألقي القبض عليه في وقت سابق في الرياض.

يذكر أن المواطن الموقوف كان قد تم إيقافه من قبل بسبب مقاطع مماثلة، حيث تم تحويل الملف للجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله.

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