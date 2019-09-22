احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف : الملك المؤسس أرسى قواعد دولة حديثة وسار على نهجه المبارك أبناءه البررة من بعده
أبرز المواد
 اتهام حكومي يمني للمليشيات الحوثية بافتعال أزمة الوقود في مناطقهم
أبرز المواد
 “ولد ملكًا”.. فيلم عالمي يوثِّق رحلة الفيصل إلى بريطانيا قبل 100 عام
أبرز المواد
 شاهد: “قصر خزام” بجدة الذي شهد أول اتفاقية للتنقيب عن البترول
أبرز المواد
 العثور على جثة لأحد الأشخاص أسفل شجرة بمنطقة جبلية بـ “صبيا”
أبرز المواد
 روحاني: طهران ستقدم إلى الأمم المتحدة.. “خطة لأمن الخليج”
أبرز المواد
 شرطة العارضة تلقي القبض على مشعل الفتنة بين القبائل في جازان
أبرز المواد
 إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي
أبرز المواد
 مصرع إثنين وإصابة ثمانية آخرين بحادث إطلاق نار في مدينة لانكستر الأمريكية
أبرز المواد
 زلزال ألبانيا يخلّف 49 مصابًا وأضرارًا مادية
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة
أبرز المواد
 الرئيس اليمني: صفحة الميليشيا والانقلاب ستطوى دون رجعة
أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف : الملك المؤسس أرسى قواعد دولة حديثة وسار على نهجه المبارك أبناءه البررة من بعده

الأمير سعود بن نايف : الملك المؤسس أرسى قواعد دولة حديثة وسار على نهجه المبارك أبناءه البررة من بعده

أبرز المواد
اتهام حكومي يمني للمليشيات الحوثية بافتعال أزمة الوقود في مناطقهم

اتهام حكومي يمني للمليشيات الحوثية بافتعال أزمة الوقود في مناطقهم

أبرز المواد
“ولد ملكًا”.. فيلم عالمي يوثِّق رحلة الفيصل إلى بريطانيا قبل 100 عام

“ولد ملكًا”.. فيلم عالمي يوثِّق رحلة الفيصل إلى بريطانيا قبل 100 عام

أبرز المواد
شاهد: “قصر خزام” بجدة الذي شهد أول اتفاقية للتنقيب عن البترول

شاهد: “قصر خزام” بجدة الذي شهد أول اتفاقية للتنقيب عن البترول

أبرز المواد

اتهام حكومي يمني للمليشيات الحوثية بافتعال أزمة الوقود في مناطقهم

اتهام حكومي يمني للمليشيات الحوثية بافتعال أزمة الوقود في مناطقهم
http://almnatiq.net/?p=776213
المناطق _ عدن

اتهمت الحكومة اليمنية ، اليوم ، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها بعد أن أجبرت تجار الوقود على مخالفة القرارات الحكومية الخاصة بتنظيم تجارة المشتقات النفطية.
وقالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية إن “توقف السفن المحملة بالوقود قبال ميناء الحديدة ناتج عن إجبار الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا”.
وأكدت اللجنة أن جزء من أولئك التجار التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.
وأوضح البيان أن هدف ميليشيا الحوثي من وراء افتعالها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية.

روابط ذات صلة

الأمير سعود بن نايف : الملك المؤسس أرسى قواعد دولة حديثة وسار على نهجه المبارك أبناءه البررة من بعده

الأمير سعود بن نايف : الملك المؤسس أرسى قواعد دولة حديثة وسار على نهجه المبارك أبناءه البررة من بعده
“ولد ملكًا”.. فيلم عالمي يوثِّق رحلة الفيصل إلى بريطانيا قبل 100 عام

“ولد ملكًا”.. فيلم عالمي يوثِّق رحلة الفيصل إلى بريطانيا قبل 100 عام
شاهد: “قصر خزام” بجدة الذي شهد أول اتفاقية للتنقيب عن البترول

شاهد: “قصر خزام” بجدة الذي شهد أول اتفاقية للتنقيب عن البترول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*