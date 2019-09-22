جدة _ عادل الزهراني

ضمن فعاليات نادي جده الأدبي وجمعية الثقافة والفنون للاحتفال باليوم الوطني ٨٩ افتتح مدير الجمعية الأستاذ محمد آل صبيح والأستاذ عبدالرحمن بانافع مدير المبيعات بفندق أصيلة المعرض الفوتوغرافي لليوم الوطني ٨٩ بفندق أصيلة وبحضور كوكبة من الفنانين التشكيليين والفوتوغرافيين والإعلاميين ووسائل الاتصال الحديث .

وقد شارك في المعرض 15 فناناً فوتغرافيا بعدد 22 لوحة وهم عمر الزهراني وسمير السيد ووفاء يريمي وطالع الصبحي ومصطفى أدهم ونعيم المطوع وثامر اليوبي

ونايف الزهراني وساره باوزير وأبرار باوجيه وداليه العمودي وعلي الكلدي وعمر النهدي ومحمد بجاد وأيمن حشاش .

ويأتي المعرض ضمن الفعاليات والأنشطة المشتركة بين جمعية الثقافة والفنون بجدة والنادي الثقافي الأدبي بجدة

وتم خلال المعرض تكريم المصور الفائز بأجمل صورة من خلال لجنة مكونة من الفنان التشكيلي القدير هشام بنجابي والأستاذ عبدالرحمن بانافع والأستاذ نواف النصار وقد فازت لوحة الفنان الفوتوغرافي أيمن حشاش بأفضل صورة ملتقطة .

وقد شاركت فرقة الفنون والتراث الشعبي بجمعية الثقافة والفنون بجدة بلوحات فنية فلكلورية وطنية نالت استحسان الجميع .