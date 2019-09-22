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عبدالله بن درعان يكتب …. في اليوم الوطني تعزيز الولاء والانتماء بمنجزات الوطن

عبدالله بن درعان يكتب …. في اليوم الوطني تعزيز الولاء والانتماء بمنجزات الوطن
http://almnatiq.net/?p=776259
وادي الدواسر _ مبارك الدوسري
نحمد الله أن منّ على هذه البلاد بنعمٍ كثيرة أولها وجود الحرمين الشريفين وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع الأمور وإقامة نظام الحكم على أسس إسلامية صحيحة منذ توحيد البلاد حتى يومنا هذا والذي أورخ في الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام بدايةً لعهد جديد أرسى قواعده إنسان ملهم برؤية فذة ، جمع هذه البلاد من الشتات والفرقة إلى الوحدة والاستقرار ومن الفقر والعصبية إلى الخير والتلاحم ومن الخوف والتوجس إلى الأمن والاطمئنان ومن عيش الصحراء إلى رغد العيش والتقدم “حتى تم توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بعد أن خاض ورجاله المخلصين الصعاب لتأسيس وتوحيد هذه البلاد.
وإن من فضائل الاحتفاء باليوم الوطني هو تعزيز مفهوم الولاء والانتماء والتوعية بتاريخ الوطن والمنجزات التي تحققت على الأصعدة كافة ، التي نعيشها حاضراً متصلاُ وتاريخاً ممتداً ، مع أهمية الحراك الثقافي في هذه المناسبة في نفوس النشء من أبناء هذا الوطن الغالي .
وبهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات ، لقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وللشعب السعودي ، بمناسبة ذكرى الـ 89 لليوم الوطني للمملكة ، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان ، وأن يحفظ قادتها ويوفقهم لمواصلة مسيرة الرخاء والاستقرار ، وأن يحمي جنودنا البواسل وكل مخلص لهذا الوطن إنه على كل شيء قدير .
عبدالله بن محمد بن درعان
رئيس مركز الولامين بمحافظة وادي الدواسر

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