احدث الأخبار

الجربا؛ اليوم الوطني تاريخ ساطع لأجدادنا الذين ضحوا بأرواحهم لأجل الوطن
مجتمع المناطق
 عبدالله بن درعان يكتب …. في اليوم الوطني تعزيز الولاء والانتماء بمنجزات الوطن
منطقة الرياض
 ثغرات خطيرة بنظام تشغيل “آيفون” الجديد.. وخبراء يحذرون
أبرز المواد
 صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي : في يومنا الوطني نعيش فرحة عارمة ليوم الفخر ونشاهد النهضة العملاقة التي عاشتها بلادنا على كافة الأصعدة
المنطقة الشرقية
 المعرض الفوتوغرافي لليوم الوطني ٨٩ بفندق أصيلة
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة تبوك : اليوم الوطني يوم عزّ وفخر لكل الشعب السعودي نستذكر فيه ملحمة التأسيس
أبرز المواد
 محافظ حفرالباطن : في ذكرى اليوم الوطني نستذكر جهود تأسيس أعظم وطن تحت قيادة المؤسس
المنطقة الشرقية
 إطلاق جائز جامعة محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني في نسختها الثانية
أبرز المواد
 استعدادات متكاملة لهلال الشرقية باليوم الوطني
المنطقة الشرقية
 بن جحلان : اليوم الوطني يشعل قناديل الفرح في وجدان كل مواطن سعودي
منطقة الرياض
 مُدير الجامعة الإسلامية يشكر جمعية الكشافة
منطقة الرياض
 الأمير خالد الفيصل بمناسبة اليوم الوطني .. “موطن الفخر”
أبرز المواد
الجربا؛ اليوم الوطني تاريخ ساطع لأجدادنا الذين ضحوا بأرواحهم لأجل الوطن

الجربا؛ اليوم الوطني تاريخ ساطع لأجدادنا الذين ضحوا بأرواحهم لأجل الوطن

مجتمع المناطق
عبدالله بن درعان يكتب …. في اليوم الوطني تعزيز الولاء والانتماء بمنجزات الوطن

عبدالله بن درعان يكتب …. في اليوم الوطني تعزيز الولاء والانتماء بمنجزات الوطن

منطقة الرياض
ثغرات خطيرة بنظام تشغيل “آيفون” الجديد.. وخبراء يحذرون

ثغرات خطيرة بنظام تشغيل “آيفون” الجديد.. وخبراء يحذرون

أبرز المواد
صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي : في يومنا الوطني نعيش فرحة عارمة ليوم الفخر ونشاهد النهضة العملاقة التي عاشتها بلادنا على كافة الأصعدة

صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي : في يومنا الوطني نعيش فرحة عارمة ليوم الفخر ونشاهد النهضة العملاقة التي عاشتها بلادنا على كافة الأصعدة

المنطقة الشرقية

الجربا؛ اليوم الوطني تاريخ ساطع لأجدادنا الذين ضحوا بأرواحهم لأجل الوطن

الجربا؛ اليوم الوطني تاريخ ساطع لأجدادنا الذين ضحوا بأرواحهم لأجل الوطن
http://almnatiq.net/?p=776263
المناطق _ الرياض
عبر الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا الرئيس الفخري لملتقى صحافيو الوطن عن فخره واعتزازه باليوم الوطني الذي يعد المناسبة الأغلى لدى كافة أفراد الشعب السعودي.
وأضاف الجربا بأن هذا اليوم
نتذكر فيه تضحيات أجدادنا الأبطال بقيادة الإمام الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه -، وسار على نهجه أبناءه الملوك إلى يومنا هذا عهد الرؤية والتطور، تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ونحن نعيش في أفضل حال، فلله الحمد والمنه.
إن ما ننعم به من خير وافر وسعة رزق وطمأنينة وإيمان، ما كان ليتحقق بعد توفيق الله إلا بقيادة حكيمة رشيدة وشعب عظيم ملتحم بقيادته، مؤمن بقدراته محافظ على دينه وعاداته، منفتح على العالم متمسك بثوابته.
ورفع  الجربا التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي النبيل،  بمناسبة اليوم الوطني ( 89 ) سائلاً الله أن يحفظ وطننا من كيد الأعداء إنه سميع عليم، وكلنا صفاً واحداً خلف قيادتنا “همة حتى القمة”

روابط ذات صلة

تكريم الممرض فهد بن محمد بن بصيص المطيري من منسوبي صحة الشرقية

تكريم الممرض فهد بن محمد بن بصيص المطيري من منسوبي صحة الشرقية
عامر شعبان مديراً للخدمات بصحة عسير

عامر شعبان مديراً للخدمات بصحة عسير
وزير الصحة يصدر قراراً بتمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران

وزير الصحة يصدر قراراً بتمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*