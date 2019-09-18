الجربا؛ اليوم الوطني تاريخ ساطع لأجدادنا الذين ضحوا بأرواحهم لأجل الوطن

المناطق _ الرياض

عبر الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا الرئيس الفخري لملتقى صحافيو الوطن عن فخره واعتزازه باليوم الوطني الذي يعد المناسبة الأغلى لدى كافة أفراد الشعب السعودي.

وأضاف الجربا بأن هذا اليوم

نتذكر فيه تضحيات أجدادنا الأبطال بقيادة الإمام الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه -، وسار على نهجه أبناءه الملوك إلى يومنا هذا عهد الرؤية والتطور، تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ونحن نعيش في أفضل حال، فلله الحمد والمنه.

إن ما ننعم به من خير وافر وسعة رزق وطمأنينة وإيمان، ما كان ليتحقق بعد توفيق الله إلا بقيادة حكيمة رشيدة وشعب عظيم ملتحم بقيادته، مؤمن بقدراته محافظ على دينه وعاداته، منفتح على العالم متمسك بثوابته.

ورفع الجربا التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي النبيل، بمناسبة اليوم الوطني ( 89 ) سائلاً الله أن يحفظ وطننا من كيد الأعداء إنه سميع عليم، وكلنا صفاً واحداً خلف قيادتنا “همة حتى القمة”