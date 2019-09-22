“العميد جفران الفلاح” اليوم الوطني ذكرى تتجدد معها معاني الوطنية

عبر العميد جفران الفلاح السبيعي عن مشاعر الاعتزاز والفخر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في ذكراه التاسعة والثمانين، تلك الذكرى العطرة التي تتجدد معها معاني الوطنية والوحدة والتماسك في نفوس أبناء المملكة.

وأكد أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة تتجدد فيها معاني الولاء للوطن, وتؤكد أهمية الملحمة التي وحدت وأرست قواعد هذه البلاد منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – مروراً بأبنائه البررة من بعده حتى عهدنا الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

واضاف إننا في مثل هذا اليوم المجيد ، نُؤكِّد الولاء ونُجدِّد العهد بأن نقف صفَّاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ، ووليُّ عهده الأمين صاحب السُّمُوِّ الملكيِّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهم الله – من أجل رفعة بلادنا وتقدمها وازدهارها.