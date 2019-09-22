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طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء الجنوب اللبناني

طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء الجنوب اللبناني
http://almnatiq.net/?p=776280
المناطق - وكالات

عاود الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي تحليقه في أجواء الجنوب اللبناني منتهكا قرار مجلس الامن رقم 1701.
وأفادت مصادر امنية اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية نوع “MK” حلقت فوق مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها في الجنوب اللبناني وصولًا إلى منطقة إقليم التفاح، صعودًا نحو مرجعيون وبنت جبيل ثم غادت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

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